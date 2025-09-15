بعد خسارة الديربي.. رقم كارثي لـ مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

واصل فريق مانشستر يونايتد أرقامه الكارثية في مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد الخسارة أمام جاره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمتهما أمس الأحد، ضمن منافسان الجولة الرابعة.

وبحسب شبكة “أوبتا”، فقد سجل مانشستر يونايتد أسوأ بداية له في الدوري الإنجليزي منذ موسم 1992-93، عندما حصد أربعة نقاط أيضًا من مبارياته الأربع الافتتاحية تحت قيادة أليكس فيرجسون.



أهداف ديربي مانشستر

جاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين وإيرلينج هالاند (هدفين) في الدقائق 18، 53، 68.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثامن برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز 14 برصيد 4 نقاط.