استئناف محادثات أمريكا والصين في إسبانيا.. الرسوم الجمركية وتيك توك على الطاولة

اختتم وفدان من الولايات المتحدة والصين محادثات في مدريد، أمس الأحد، بشأن علاقاتهما التجارية المتوترة، واقتراب الموعد النهائي لبيع تطبيق الفيديو القصير الصيني تيك توك، ومطالب واشنطن حلفائها بفرض رسوم جمركية على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

وستستأنف المحادثات اليوم الاثنين وسط ترقب دولي لنتائج الحوار بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكان صل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير قبل وقت قصير من وصول نائب رئيس الوزراء الصيني هي لي فنغ وكبير المفاوضين التجاريين الصينيين، لي تشنغ قانغ، إلى قصر سانتا كروز الباروكي، الذي يضم وزارة الخارجية الإسبانية في العاصمة الإسبانية.

هذه المحادثات المرة الرابعة خلال أربعة أشهر التي تجتمع فيها الوفود في مدن أوروبية في محاولة للحفاظ على العلاقات التجارية المتصدعة بين الولايات المتحدة والصين من الانهيار في ظل رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.

كان آخر اجتماع للوفود في ستوكهولم في يوليو حيث اتفقوا من حيث المبدأ على تمديد هدنة تجارية لمدة 90 يوماً، والتي خفضت بشكل حاد الرسوم الجمركية الانتقامية المكونة من ثلاثة أرقام على كلا الجانبين، وأعادت تشغيل تدفق المعادن الأرضية النادرة من الصين إلى الولايات المتحدة. وافق ترامب على تمديد معدلات الرسوم الجمركية الأميركية الحالية على السلع الصينية، والتي تبلغ حوالي 55%، حتى 10 نوفمبر

قال خبراء تجاريون إن احتمال تحقيق تقدم ملموس في المحادثات التي تستضيفها إسبانيا، التي سعت إلى تحسين العلاقات مع بكين في السنوات الأخيرة، ضئيل.

وتُعتبر النتيجة الأكثر ترجيحاً لمحادثات مدريد تمديداً آخر للموعد النهائي المحدد لشركة بايت دانس، المالكة الصينية لتطبيق تيك توك الشهير، للتخلي عن عملياتها في الولايات المتحدة بحلول 17 سبتمبر أو مواجهة إغلاق أميركي.

مستقبل تيك توك

وقال مصدر مطلع على مناقشات إدارة ترامب بشأن مستقبل تيك توك إنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق، ولكن سيتم تمديد الموعد النهائي للمرة الرابعة منذ تولي ترامب منصبه في يناير أطلق ترامب الشهر الماضي حساباً على تيك توك.

ولم يُناقش تيك توك في الجولات السابقة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن وستوكهولم. لكن المصدر قال إن إدراج هذه القضية كبند على جدول أعمال إعلان وزارة الخزانة عن المحادثات يمنح إدارة ترامب غطاءً سياسيًا لتمديد آخر، والذي قد يُعلن عنه كل من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الذين أجازوا بيع تيك توك لكيان أميركي للحد من مخاطر الأمن القومي.

وقالت ويندي كاتلر، المفاوضة التجارية السابقة لدى الممثل التجاري الأميركي ورئيسة معهد سياسات جمعية آسيا في واشنطن، إنها تتوقع توفير "مخرجات" أكثر أهمية لاجتماع محتمل بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا العام، ربما خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سيول نهاية أكتوبر.

ضغط النفط الروسي

في شأن آخر، صرحت وزارة الخزانة الأميركية بأن محادثات مدريد ستتناول أيضاً الجهود الأميركية الصينية المشتركة لمكافحة غسل الأموال، في إشارة إلى مطالبها المستمرة للصين بفرض قيود صارمة على الشحنات غير المشروعة من المنتجات التكنولوجية إلى روسيا والتي تُسهم في حربها في أوكرانيا.





