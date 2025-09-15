اختيار عميد جديد لحقوق بنها

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الحقوق.

وضمت اللجنة كل من الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الأسبق ، والدكتور أسامة الفولي عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الاسكندرية ومحافظ الاسكندرية الأسبق

والدكتورة سهير شعراوي الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس جامعة بنها الأسبق ، والدكتور الشحات إبراهيم منصور عميد كلية الحقوق جامعة بنها الأسبق والأستاذ المتفرغ بالكلية .

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.