برلمانية: تمويل توطين صناعة الدواء خطوة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توفير الموارد المالية لتوطين صناعة الدواء خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الصحة في مصر .





وأكدت" عبد العظيم" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن توطين صناعة الدواء يقلل الاعتماد على الاستيراد، كما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، فضلًا عن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بما يعزز من مكانة مصر كقاعدة إقليمية للصناعات الدوائية.

تجدر الاشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد ، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وإجراءات توطين صناعة الدواء في مصر.



وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرصه على عقد هذا الاجتماع بصورة دورية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين والمستشفيات، وإتاحة المخزون الآمن منها.



ونوه في هذا الصدد بجهود التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لإتاحة الموارد المالية التي تضمن استدامة توفير الدواء، وذلك سواء ما يتعلق بتوفير المواد الخام الداخلة في هذه الصناعة المهمة، أو ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية.