خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مصلحة الكفاية الإنتاجية.. ذراع الدولة لإعداد الكوادر الفنية المدربة بمعايير عالمية

ولاء عبد الكريم

تواصل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، التابعة لوزارة الصناعة، دورها الحيوي كأحد الأذرع التنفيذية الرئيسية في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، بما يعزز استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة المصرية ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكدت المصلحة أن الاستثمار في تنمية المهارات الفنية والتكنولوجية للشباب يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الصناعة والاقتصاد المصري، ويعزز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية. وتضم المصلحة شبكة تدريبية واسعة تتوزع على 44 مركزًا تدريبيًا و76 محطة تدريب صناعية في 18 محافظة، تقدم برامج في 59 مهنة صناعية تشمل الميكانيكا والكهرباء واللحام وصيانة المعدات وصناعة الجلود، بجانب إشرافها الفني على المحطات التدريبية داخل المصانع.

وتحرص المصلحة على تخريج دفعات سنوية من الطلبة الحاصلين على دبلوم التلمذة الصناعية في مختلف التخصصات، إلى جانب دفعات الفني فوق المتوسط من مركز التكنولوجيا المتميز في تخصصات الميكاترونكس والمصاعد وصناعة الجلود، مع إتاحة التدريب الميداني لطلاب الفرقة الثالثة داخل الشركات الصناعية، فضلًا عن تسويق خريجيها لدى هذه الشركات لتيسير حصولهم على فرص عمل مباشرة.

كما تنفذ المصلحة دورات تدريبية قصيرة للمتدربين من الشركات الصناعية والاتحادات والجمعيات بمختلف المحافظات، وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع المتدربين لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة. وتولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المهن بما يتواكب مع المستجدات التكنولوجية واستحداث تخصصات جديدة تلبي احتياجات الصناعة، بجانب مشاركتها في مسابقات طلابية ومهنية على مستوى الجمهورية، وإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني.

