قائمة جوائز مهرجان تورونتو السينمائي بدورته الخمسين

أعلن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) عن قائمة الفائزين بجوائزه لعام 2025، والتي شملت 12 جائزة، من بينها جائزة منصة TIFF – الجائزة الوحيدة المحكّمة في المهرجان – بالإضافة إلى جوائز اختيار الجمهور المقدّمة من روجرز، والتي تُعد من أبرز الجوائز في المهرجان.



وتأتي دورة هذا العام – التي تصادف الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس المهرجان – لتشهد مشاركة واسعة، حيث استقبل الحدث أكثر من 700 ألف زائر، ونحو 2,000 إعلامي معتمد، و6,000 مشارك من القطاع السينمائي، إضافةً إلى أكثر من 1,200 عرض، و110 عروض للسجادة الحمراء زُينت بحضور أبرز النجوم والمخرجين.



وفيما يلي أبرز الجوائز والفائزين:

جائزة اختيار الجمهور لأفضل فيلم روائي:

هاملِت (Hamnet) | إخراج: كلوي تشاو

المركز الثاني: فرانكنشتاين | إخراج: غييرمو ديل تورو

المركز الثالث: استيقظ أيها الميت: لغز نايفز آوت | إخراج: ريان جونسون.



جائزة اختيار الجمهور لأفضل فيلم دولي:

لا خيار آخر (No Other Choice) | إخراج: بارك تشان-ووك

المركز الثاني: قيمة عاطفية | إخراج: يواكيم تريير

المركز الثالث: العودة إلى الديار | إخراج: نيراج غياوان





جائزة اختيار الجمهور لأفضل فيلم وثائقي:

الطريق بيننا: عملية الإنقاذ القصوى | إخراج: باري أفريش

المركز الثاني: إلفيس برسلي في الحفلات | إخراج: باز لورمان

المركز الثالث: كان لا بد أن تكون هناك: كيف أشعلت مسرحية Godspell الكوميديا في تورنتو | إخراج: نيك ديفيس



جائزة اختيار الجمهور - قسم "منتصف الليل":

نيرفانا ذا باند: الفيلم | إخراج: مات جونسون

المركز الثاني: هوس | إخراج: كاري باركر

المركز الثالث: الغاضب | إخراج: كينجي تانيغاكي



جائزة منصة TIFF:

إلى النصر! (To The Victory!) | إخراج: فالنتين فاسيانوفيتش



أفضل فيلم قصير دولي:

حدثني (Talk Me) | إخراج: جوكار حنا | (إسبانيا/الولايات المتحدة)

تنويه خاص:

أغابيتو | إخراج: آرفن بيلارمينو وكايلا دانييل روميرو | (الفلبين)



أفضل فيلم قصير كندي:

الفتاة التي بكت لؤلؤاً | إخراج: كريس لافيس وماسيك شتشيربوفسكي

تنويه خاص:

لمسة ناعمة | إخراج: هيذر يونغ



أفضل فيلم قصير رسوم متحركة:

إلى الغابة (To the Woods) | إخراج: أنييس باترون | (فرنسا)



جائزة النقاد الدوليين (FIPRESCI)

الغريبة (Forastera) | إخراج: لوسيا ألينار إغليسياس | (إسبانيا/إيطاليا/السويد)



جائزة NETPAC لأفضل فيلم آسيوي

في البحث عن السماء (Vimukt) | إخراج: جيتانك سينغ غورجار | (الهند)



جائزة أفضل اكتشاف كندي

مالك الحزين الأزرق (Blue Heron) | إخراج: صوفي رومفاري

تنويه خاص:

100 غروب شمس | إخراج: كونسانغ كيريونغ



جائزة أفضل فيلم كندي طويل

زوج غير صحيح (Uiksaringitara - Wrong Husband) | إخراج: زكريا كونوك

تنويه خاص:

لا كلمات تصف (There Are No Words) | إخراج: مين سوك لي



مهرجان تورونتو السينمائي الدولي يعد واحدًا من أبرز المهرجانات السينمائية في العالم وأكثرها تأثيرًا على موسم الجوائز. يُقام سنويًا في شهر سبتمبر بمدينة تورونتو الكندية منذ عام 1976، ويشتهر بكونه منصة انطلاق رئيسية للأفلام التي تتجه لاحقًا إلى ترشيحات الأوسكار. يتميز المهرجان بجائزة الجمهور الكبرى (People’s Choice Award) التي تمنح بناءً على تصويت الحضور، ما يمنحها مكانة خاصة باعتبارها مقياسًا حقيقيًا لتفاعل المشاهدين مع الأعمال المعروضة.