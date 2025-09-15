نتنياهو: ترامب أعظم حليف لإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يجب القضاء على حماس والتأكد من عدم عودتها مرة أخرى، ونعمل على إعادة المحتجزين بقطاع غزة.



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي ترامب اتخذ خطوات جريئة لتعزيز التحالف الأمريكي الإسرائيلي، وترامب أعظم حليف لإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن قطاع غزة يستحق مستقبلا أفضل بعد القضاء على حماس، والرئيس ترامب أكد العمل على إعادة آخر محتجز من قطاع غزة.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أننا نركز على أهدافنا في غزة واستعادة جميع المحتجزين، ونحث أوروبا على تفعيل آلية الزناد ضد إيران، وإسرائيل ستنفذ عملية عسكرية دقيقة للقضاء على حماس.



وأوضح أننا نركز على الدور الذي يمكن أن تؤديه قطر للوصول إلى صفقة في غزة.



