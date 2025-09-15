قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
أحمد موسى يكشف تفاصيل البيان الأولي لـ القمة العربية الإسلامية بالدوحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نتنياهو: الغارات على الدوحة لم تفشل.. ولا أستبعد شن المزيد من الضربات على حماس أينما كانوا

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن الهجوم على قادة حماس في الدوحة "كان قرارا إسرائيليا بالكامل"، مشيرا إلى أنه لا يستبعد شن المزيد من الضربات عليهم "أينما كانوا".

وأوضح نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم على قادة حماس"، الذي وقع في الدوحة الثلاثاء.

واعتبر أن هناك "نفاقا" بشأن إدانة إسرائيل بعد الهجوم على الدوحة.

ورغم أن حركة حماس أعلنت نجاة قادتها البارزين من الهجوم، فإن نتنياهو أكد أنه "لا يمكن القول إن الغارات على الدوحة قد فشلت"، وتابع: "لم ننته بعد من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة".

وقال إن هجوم الدوحة "رسالة للإرهابيين بأنهم يمكنهم الاختباء لكن لا يمكنهم الهرب"، مشيرا إلى أنه "لا حصانة لحماس في أي دولة".

واستطرد نتنياهو: "لا أستبعد شن المزيد من الضربات على قادة حماس أينما كانوا. نريد التأكد من أن حركة حماس لن تشكل تهديدا لإسرائيل بعد اليوم".

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

هيثم شعبان

هيثم شعبان: كل مباريات الدوري بالنسبة لنا كئوس.. وهبوط مستوى الأهلي أمر طبيعي

السايس

الحبس 3 أشهر لسايس لتحصيله مبالغ من قائدي السيارات تجاوز القيمة المحددة

النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

نائب: الرئيس السيسي يعيد التأكيد في قمة الدوحة على وحدة الصف العربي

هتك عرض طفلة

جردهما من ملابسهما.. عقوبات مشددة تواجه مدرسًا هـ.ـتك عرض فتاتين بأكتوبر

طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي

أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان

سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

