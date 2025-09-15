قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
أحمد موسى يكشف تفاصيل البيان الأولي لـ القمة العربية الإسلامية بالدوحة
والدها استشهد برصاص الاحتلال.. كواليس وفاة الطفلة الفلسطينية جوري ضحية كلب ضال
أخبار العالم

نتنياهو يعترف: إسرائيل لا تملك حليفا أفضل من ترامب.. وأوامر إخلاء جديدة

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تملك حليفا أفضل من الولايات المتحدة في اعتراف بأهمية الدولة التي يقودها ترامب حاليا ذا الاتجاهات اليمنية وحكومة داعمة للصهيونية بقوة.

قال نتنياهو أنهم ملتزمون بإعادة الأسرى من غزة وعلينا أن نهزم حماس.

ووصف الضغوط الدولية عليه بأنها حملة في غير محلها، ذاكر أن هناك حكومات ضعيفة تضغط علينا بسبب ضغوط الأقليات فيها.

واضاف نتنياهو بأن الرئيس ترامب جعل العالم أفضل وهو أعظم صديق لإسرائيل ونعلم أن علينا أن نهزم حماس وأن نضمن أنهم غير قادرين على تحويل غزة لمصدر تهديد لنا.

واردف"قرارنا قصف قادة حماس في قطر كان قرارا إسرائيليا مستقلا ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم".

يأتي ذلك فيما أصدر الجيش الإسرائيلي  أوامر إخلاء لسكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال وتحديدًا في برج "الغفري".

قال الجيش الإسرائيلي: "سنهاجم برج "الغفري" قريبًا، نظرًا لوجود بنى تحتية  لـ"حماس" داخله أو بجواره".

وأضاف:"من أجل سلامتكم، أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي"

في الدوحة، تعقد قمة عربية إسلامية في الدوحة اليوم وذلك للرد على الهجوم الإسرائيلي.

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.

وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن “رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي”

نتنياهو يعترف إسرائيل ترامب إخلاء جديدة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

بيدرو سانشيز

للمرة الثانية بأسبوع.. إسبانيا تلغي صفقة ضخمة بـ 700 مليون يورو مع إسرائيل

أرشيفية

رئيس وزراء السنغال يدعو المغتربين لتمويل خطة إنعاش اقتصادي بـ5,667 مليار فرنك

أرشيفية

الكرملين: توقف المفاوضات بشأن الصراع مع أوكرانيا ولا يوجد مرونة بموقف كييف

طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

لعمل طاجن السمك المغربي

أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

مرسيدس ميني فان

سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

كيا تيلورايد

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

