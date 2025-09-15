نتنياهو يعترف: إسرائيل لا تملك حليفا أفضل من ترامب.. وأوامر إخلاء جديدة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تملك حليفا أفضل من الولايات المتحدة في اعتراف بأهمية الدولة التي يقودها ترامب حاليا ذا الاتجاهات اليمنية وحكومة داعمة للصهيونية بقوة.

قال نتنياهو أنهم ملتزمون بإعادة الأسرى من غزة وعلينا أن نهزم حماس.

ووصف الضغوط الدولية عليه بأنها حملة في غير محلها، ذاكر أن هناك حكومات ضعيفة تضغط علينا بسبب ضغوط الأقليات فيها.

واضاف نتنياهو بأن الرئيس ترامب جعل العالم أفضل وهو أعظم صديق لإسرائيل ونعلم أن علينا أن نهزم حماس وأن نضمن أنهم غير قادرين على تحويل غزة لمصدر تهديد لنا.

واردف"قرارنا قصف قادة حماس في قطر كان قرارا إسرائيليا مستقلا ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم".

يأتي ذلك فيما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال وتحديدًا في برج "الغفري".

قال الجيش الإسرائيلي: "سنهاجم برج "الغفري" قريبًا، نظرًا لوجود بنى تحتية لـ"حماس" داخله أو بجواره".

وأضاف:"من أجل سلامتكم، أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي"

في الدوحة، تعقد قمة عربية إسلامية في الدوحة اليوم وذلك للرد على الهجوم الإسرائيلي.

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.

وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن “رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي”