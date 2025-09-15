ترامب يعلن عن محادثة مع الرئيس الصيني الجمعة.. وقمة محتملة مع بوتين وزيلينسكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجري محادثة مع الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الجمعة 19 سبتمبر.

كما وتوقع ترامب قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي في وقت قريب.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي قد تُعقد "في وقت قريب نسبيًا"، في إشارة جديدة إلى تحركات دبلوماسية محتملة بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأوضح ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول موعد الاجتماع: "لا أعرف. ربما قريبًا نسبيًا. سنقرر هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، لكن في وقت قريب".

يأتي ذلك فيما أكدت وزارة الخارجية الصينية على أهمية التعاون مع روسيا قائلة أن: التعاون مع جميع الدول بما فيها روسيا في مجال التجارة والطاقة قانوني رغم دعوات واشنطن لفرض عقوبات.

واعتبرت أن دعوات واشنطن لمجموعة السبع لفرض عقوبات على بكين بسبب استيراد النفط من روسيا تعد مثالاً على الترهيب والإكراه الاقتصادي.

وردًا على دعوات الولايات المتحدة لفرض عقوبات على بكين بسب استيراد النفط الروسي فسنرد بقوة وسندافع عن أمننا إذا تضررت مصالحنا.