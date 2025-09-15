قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
الذهب يتألق مجددًا في السوق المصرية.. وعيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يعزي أمير قطر في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الرياضة يعلن الطوارئ استعدادا لمونديال أندية اليد

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الكابتن خالد فتحي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد، لمتابعة آخر الاستعدادات للبطولة التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل.

ويشارك في البطولة نخبة من أندية العالم يتقدمها الأهلي والزمالك من مصر، برشلونة الإسباني، ماغديبورغ الألماني، فيزبريم المجري، الشارقة الإماراتي، تاوباتي البرازيلي، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، بالإضافة إلى فريق أوروبي ببطاقة “وايلد كارد”.

حضر اللقاء قيادات الوزارة الدكتور أشرف البجرمي، ومحمد الكردي، والدكتور محمد الشاذلي مدير إدارة الإعلام، بجانب المستشار الإعلامي للاتحاد الكاتب الصحفي شريف حنفي.

ووجّه الوزير برفع حالة الطوارئ للقصوى، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتأمين استضافة ناجحة للحدث العالمي، كما كلف رئيس اللجنة المنظمة  الكابتن خالد فتحي بسرعة الانتهاء من تشكيل كل لجان البطولة واعتمادها رسميا ،  ومتابعة سير الاستعدادات علي مدار الساعة ، وضمان جاهزية كل الترتيبات ، واوصي رئيس قطاع الرياضة بتوفير كل سبل الدعم لاتحاد اليد واللجنة المنظمة من اجل ضمان الخروج ببطولة تليق بقيمة مصر التي تحولت الي قبلة استضافة البطولات العالمية بما تمتلكه من بنية تحتية عظيمة.

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

