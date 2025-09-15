وزير الرياضة يعلن الطوارئ استعدادا لمونديال أندية اليد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الكابتن خالد فتحي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد، لمتابعة آخر الاستعدادات للبطولة التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل.

ويشارك في البطولة نخبة من أندية العالم يتقدمها الأهلي والزمالك من مصر، برشلونة الإسباني، ماغديبورغ الألماني، فيزبريم المجري، الشارقة الإماراتي، تاوباتي البرازيلي، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، بالإضافة إلى فريق أوروبي ببطاقة “وايلد كارد”.

حضر اللقاء قيادات الوزارة الدكتور أشرف البجرمي، ومحمد الكردي، والدكتور محمد الشاذلي مدير إدارة الإعلام، بجانب المستشار الإعلامي للاتحاد الكاتب الصحفي شريف حنفي.

ووجّه الوزير برفع حالة الطوارئ للقصوى، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتأمين استضافة ناجحة للحدث العالمي، كما كلف رئيس اللجنة المنظمة الكابتن خالد فتحي بسرعة الانتهاء من تشكيل كل لجان البطولة واعتمادها رسميا ، ومتابعة سير الاستعدادات علي مدار الساعة ، وضمان جاهزية كل الترتيبات ، واوصي رئيس قطاع الرياضة بتوفير كل سبل الدعم لاتحاد اليد واللجنة المنظمة من اجل ضمان الخروج ببطولة تليق بقيمة مصر التي تحولت الي قبلة استضافة البطولات العالمية بما تمتلكه من بنية تحتية عظيمة.