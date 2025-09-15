البنك الزراعي بالأقصر يشارك في احتفالات عيد الفلاح لتحقيق الشمول المالي

نظم فريق الشمول المالي والتجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري بالأقصر، فاعلية بجمعية الإصلاح الزراعي بقرية الرياينة التابعة لمركز أرمنت.

جاءت الفاعلية بدعم من البنك المركزي المصري، ومحافظة الأقصر، ومحمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعلي أحمد برعي رئيس قطاع البنك بالأقصر، وأحمد حنفي علي مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالأقصر.

ياتى ذلك في إطار حرص الدولة على التحول الرقمي ودعم الفلاح المصري، وضمن احتفالات عيد الفلاح التي تقام في الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر.

وخلال الفاعلية، قام البنك الزراعي بتوزيع كروت "فيزا" مجانية وفتح حسابات بنكية مجاناً لعدد من الفلاحين وأهالي المنطقة، وذلك تعزيزاً لجهود الدولة في مجال الشمول المالي وتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات المصرفية.