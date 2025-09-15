قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-9-2025
حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
البابا تواضروس يلتقي الأساقفة العموم بالقاهرة | صور
تأجيل محاكمة داعشي متهم باستهداف كمين المرازيق في الجيزة

أحمد مهدي

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة داعشي متهم باستهداف "كمين المرازيق" بالجيزة في القضية رقم 7730 لسنة 2024 جنايات الحوامدية، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، لمرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم، عبد الحميد محمد نبيل علام، تهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، استخدمت القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وخلق الرعب بينهم، وتعرض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، إضافة إلى إضرارها بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. كما اتهمته بإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

وأوضحت النيابة أن المتهم أسس جماعة تعتنق أفكارًا تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله، وكذلك استهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة. كما دعا لاستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم. وكان الإرهاب وسيلة تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية، وذلك وفقًا لما جاء في التحقيقات.

واتهمته النيابة العامة بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، حيث جمع وتلقى أموالًا ومعلومات وبيانات بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية المشار إليها، مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات وجمع معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكامه بغرض استخدامها للإضرار به وبمصالحه ومصالح الجهة التي يعمل بها. وجمع معلومات عن رجال الشرطة المعينين بتمركزين أمنيين بمحيط منطقة المرازيق بمحافظة الجيزة، تمهيدًا لاستهدافهم والاعتداء على منشآت التمركزين المذكورين، والاستيلاء على المعدات والأسلحة المتواجدة بها، كما جاء في التحقيقات.

