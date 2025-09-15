حجز استئناف متهم على حكم سجنه بـ"أحداث تجمهر عين شمس" للنطق بالحكم

قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز الإستئناف المقدم من المتهم عمر عبد الناصر السيد حافظ علي الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن لمدة 3 سنوات في “أحداث تجمهر عين شمس”، لجلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

جدير بالذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته هو المتهم عمر عبد الناصر السيد حافظ الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بتهمة إستعراض القوة وحيازة سلاح ناري وذخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن القضية رقم 13796 لسنة 2014 تتعلق باتهام عدد من المتهمين بالتجمهر في منطقة عين شمس بالقاهرة.

وقد أُحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر، واستعراض القوة، وتعطيل وسائل النقل والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر وحيازة سلاح وذخيرة.