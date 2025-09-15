قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتابع إجراءات الإصلاحات المستهدفة لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-9-2025
حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
حوادث

حجز استئناف متهم على حكم سجنه بـ"أحداث تجمهر عين شمس" للنطق بالحكم

أحمد مهدي

قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز الإستئناف المقدم من المتهم عمر عبد الناصر السيد حافظ علي الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن لمدة 3 سنوات في “أحداث تجمهر عين شمس”، لجلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

جدير بالذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته هو المتهم عمر عبد الناصر السيد حافظ الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بتهمة إستعراض القوة وحيازة سلاح ناري وذخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن القضية رقم 13796 لسنة 2014 تتعلق باتهام عدد من المتهمين بالتجمهر في منطقة عين شمس بالقاهرة.

وقد أُحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر، واستعراض القوة، وتعطيل وسائل النقل والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر وحيازة سلاح وذخيرة.

دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر المتهم عمر عبد الناصر السيد حافظ محاكمة

