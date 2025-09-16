قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء
ضياء رشوان: الرئيس السيسي استخدم كلمة عدو ضد إسرائيل في خطابه لأول مرة منذ زيارة السادات للقدس
ترامب يحذر حماس من استخدام الرهائن دروعا بشرية أثناء الهجوم الإسرائيلي
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025: زيادة دخلك

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

اللحظات العائلية تُشعرك بالراحة، بينما يُسهم التفكير العملي في إنجاز المهام. حافظ على دفء الحوار، واستمع أكثر مما تتكلم، الجهود الصغيرة في التخطيط تُحقق نتائج موثوقة. ثق بالروتين البسيط لتحقيق السلام والتقدم المستمر يوميًا.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

سيجد الأزواج أن اللفتات الصغيرة تعني الكثير - رسالة، أو كوب شاي مشترك، أو المساعدة في الأعمال المنزلية. تجنب الكلمات القاسية عند الخلافات؛ اختر نبرة صوت هادئة تذكر أن تُنصت أكثر مما تتكلم.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

يمكنكِ ممارسة اليوجا أو التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على صحتكِ، قد يُصاب الرياضيون بجروح طفيفة في الملعب، وقد يُفضل كبار السن أيضًا الطرق التقليدية.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

تحدث بوضوح في الاجتماعات وشارك أفكارًا مفيدة؛ نبرة صوتك الهادئة ستحظى بالدعم، إذا طُلب منك قيادة مشروع صغير، فتقبله بحدود معقولة. تعلم من زميل يقدم لك نصائح عملية. خذ فترات راحة قصيرة لتنشيط ذهنك.

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة

ناقش خياراتك المالية مع أحد أفراد عائلتك الموثوق بهم قبل اتخاذ أي قرارات كبيرة ابحث عن طرق بسيطة وموثوقة لزيادة دخلك، مثل العمل الحر المستمر أو إنجاز مهام صغيرة، وادخر بانتظام لتحقيق أهدافك طويلة المدى.

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

ناصر ماهر

خالد الغندور: ناصر ماهر سينضم لقائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

بيراميدز

مدرب بيراميدز: ماييلي مستمر معنا ولا نلتفت لشائعات مفاوضات الأهلي معه

الأهلي

آخر تطورات ملف المدرب الأجنبي في الأهلي بعد النتائج الأخيرة

بالصور

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

