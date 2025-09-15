حماة الوطن: كلمة الرئيس بقمة الدوحة تشدد على أهمية موقف عربي موحد

قال محمد مجاهد أمين حزب حماة الوطن بالاسكندرية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية كانت واضحة وحاسمة وجائت لتشدد على أهمية وحدة الموقف العربي والإسلامي الرافض للانتهاك الاسرائيلي السافر الذي طال سيادة الدول العربية.



وأضاف "مجاهد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من الصراعات والعنف، بما يهدد بتوسيع رقعة التوتر وعدم الاستقرار، وهو ما شدد عليه منذ بدء الازمة في بداية احداث السابع من أكتوبر ، مؤكداً على أن الممارسات الإسرائيلية التي تشهدها المنطقة تعد بمثابة تجاوزت لأي منطق سياسى أو عسكرى وانتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وشدد أمين حزب حماة الوطن بالاسكندرية على أهمية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان الاسرائيلي الغاشم في السابع من أكتوبر ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة وترفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني وتهجيره من ارضه هذا بجانب ادخال المساعدات عبر معبر رفح .



وتابع "مجاهد" أن استمرار السلوك الاسرائيلي وتوسيع رقعة الصراع ، لن يجلب للمنطقة سوى المزيد من التوتر، وعدم الاستقرار ، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ما يحدث من الجانب الاسرائيلي سيكون له تبعات خطيرة على الأمن الدولى.