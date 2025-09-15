الشباب والرياضة: 70 مليون مشارك في برامج تمكين الشباب على مدار 7 سنوات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن إجمالي المستفيدين من برامج تمكين الشباب بلغ نحو 70 مليون شاب وفتاة خلال الفترة من 2018 حتى 2025، من خلال تنفيذ أكثر من 1150 برنامجاً في مجالات المشاركة السياسية، ريادة الأعمال، التثقيف المجتمعي، والقيادات الشابة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل لتنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنشئة أجيال قادرة على قيادة المستقبل عبر إكسابهم المهارات والخبرات، وتوفير فرص المشاركة الحقيقية لهم في صياغة القرار، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود المتواصلة لوزارة الشباب والرياضة في إعداد قاعدة شبابية مؤهلة للقيادة والمشاركة في مختلف مجالات العمل العام، بما يساهم في تعزيز دور الشباب كشريك رئيسي في مسيرة التنمية والبناء.

