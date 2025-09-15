برلماني: كلمة الرئيس بالدوحة دعوة صريحة لوحدة الموقف العربي لمواجهة غطرسة سياسة الاحتلال

أكد الدكتور عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة مثلت تحولاً نوعياً في الخطاب العربي، إذ حملت رسائل واضحة وصارمة بأن صبر الأمة العربية والإسلامية لن يطول أمام ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر.

وأشار زيدان، في تصريحات صحفية له، إلى أن الرئيس السيسي وضع خلال كلمته إطاراً عملياً للتحرك العربي المشترك، يقوم على مبدأ حماية السيادة الوطنية وردع أي اعتداءات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن الكلمة كانت بمثابة إنذار سياسي ورسالة ردع مباشرة للاحتلال، ودعوة في الوقت نفسه إلى التكاتف من أجل الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة.

وأوضح زيدان، أن الرئيس السيسي شدد على أن الحلول العسكرية لن تجلب السلام، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، مؤكداً أن مصر لن تسمح بالمساس بالحقوق الفلسطينية أو تجاوز القانون الدولي.

وأضاف زيدان، أن مصر أثبتت من جديد أنها تقود الصف العربي والإسلامي في مواجهة الاعتداءات، وأن خطاب الرئيس السيسي بالدوحة عكس مكانة مصر كحائط صد يحمي الأمة من محاولات فرض الأمر الواقع على حساب القضايا العادلة.