الباز: القمة العربية في الدوحة مثالية وكلمات القادة والزعماء والمواقف واضحة

أكد الكاتب الصحفى والإعلامي محمد الباز، أن إسرائيل أقدمت على استهداف قطر بدافع نفسى وهو الاستخفاف بالآخرين بالدول العربية وبقطر ورد الفعل العالمى، واثقا من أن الحليف سيتلقى الضربة وستعبر مرور الكرام، ولن يكون هناك رد فعل.

وقال محمد الباز، خلال لقاء له لبرنامج “ألساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن مواقف الدول العربية والإسلامية لن تتغير بعد ضرب قطر، مؤكدا أن القمة العربية والتي عقدت في الدوحة مثالىة وكلمات القادة والزعماء والمواقف واضحة، وكلمو الرئيس عبد الفتاح السيسى كاشفة عن موقفها الثابت تجاه قضايا المنطقة.

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، أن الاعتداء على قطر من إسرائيل بمباركة الأمريكان نقطة مهمة، وهى جملة اعتراضية سخيفة فى علاقة بين حلفاء، ولذلك الخطاب السياسى والدبلوماسى والإعلامى لقطر كان تصعيدى.