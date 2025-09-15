قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
العاملون بالنيابات: رسائل السيسي بقمة الدوحة تحذيرية وتحمل دلالات قوية
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه حتى لو أراد ترامب
رغم هبوط الأعلاف.. لماذا ارتفعت أسعار البيض |وهذا موعد الانخفاض
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
توك شو

الباز: القمة العربية في الدوحة مثالية وكلمات القادة والزعماء والمواقف واضحة

الكاتب الصحفى والإعلامي محمد الباز،
الكاتب الصحفى والإعلامي محمد الباز،
محمود محسن

أكد الكاتب الصحفى والإعلامي محمد الباز، أن إسرائيل أقدمت على استهداف قطر بدافع نفسى وهو الاستخفاف بالآخرين بالدول العربية وبقطر ورد الفعل العالمى، واثقا من أن الحليف سيتلقى الضربة وستعبر مرور الكرام، ولن يكون هناك رد فعل.

وقال محمد الباز، خلال لقاء له لبرنامج “ألساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن  مواقف الدول العربية والإسلامية لن تتغير بعد ضرب قطر، مؤكدا أن القمة العربية والتي عقدت في الدوحة مثالىة وكلمات القادة والزعماء والمواقف واضحة، وكلمو الرئيس عبد الفتاح السيسى كاشفة عن موقفها الثابت تجاه قضايا المنطقة.

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، أن الاعتداء على قطر من إسرائيل بمباركة الأمريكان نقطة مهمة، وهى جملة اعتراضية سخيفة فى علاقة بين حلفاء، ولذلك الخطاب السياسى والدبلوماسى والإعلامى لقطر كان تصعيدى.

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

