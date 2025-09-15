مؤتمر معهد الهندسة الوراثية بجامعة مدينة السادات يناقش قلة التنوع البيولوجي ونواقل الأمراض

افتتح معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية تحت عنوان «ائتلاف الصحة الواحدة – One Health»، والذي ينظمه المعهد على مدار يومي 15 – 16 سبتمبر، برعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم النبات، بحضور رئيس المؤتمر الدكتور أحمد نوير، عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، والمشرف العام على قطاع الدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس المؤتمر الدكتورة هدى محروس، وكيل الدراسات العليا والبحوث، ومقرر المؤتمر الدكتور أشرف الباز حواس، مدير مركز التميز للبيوتكنولوجي الصناعية.

أكدت الدكتورة شادن معاوية، حرص جامعة مدينة السادات، والتزامها بعقد وتنظيم المؤتمرات العلمية الدولية بوصفها ركيزة أساسية لدعم التعليم العالي والبحث العلمي، مشددة على أن مثل هذه الفعاليات تُعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار وتعزيز الابتكار والإسهام الفعلي في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة. وأضافت أن الجامعة لا تنظر إلى المؤتمرات العلمية بوصفها مجرد فعاليات أكاديمية، بل تعتبرها جسوراً للانفتاح على العالم، وفرصاً لإرساء شراكات دولية تدعم البحث والابتكار وتُسهم في بناء اقتصاد المعرفة، مؤكدة أن الجامعة ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال استضافة العلماء والخبراء وتبني القضايا الحيوية التي تمس صحة الإنسان والبيئة وتخدم التنمية المستدامة.

كما شددت على أن الجامعة تنفذ بجدية استراتيجية الدولة في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي، استناداً إلى توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بما يضمن مواكبة المستجدات العالمية وتعظيم دور البحث العلمي في خدمة المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد نوير أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز مفهوم "الصحة الواحدة" من خلال دمج الجهود البحثية في مجالات الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، مؤكداً أن معهد البحوث يسعى إلى توظيف التكنولوجيا الحيوية الحديثة بما يسهم في مواجهة التحديات الصحية والبيئية ويواكب المستجدات العالمية.

كما أشار الدكتور خميس محمد خميس، المشرف العام على قطاع شئون التعليم والطلاب، إلى أن انعقاد المؤتمر في رحاب جامعة مدينة السادات يعكس الحرص على تنمية قدرات الطلاب والشباب الباحثين، عبر إتاحة الفرصة أمامهم للاحتكاك بالخبرات الدولية، والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدراسات والبحوث، بما يعزز من إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة في الساحة العلمية العالمية.

وتناول المؤتمر المحاور التالية: الأمن الغذائي وتغيرات المناخ وتلوث التربة والمياه والهواء، قلة التنوع البيولوجي ونواقل الأمراض، العلاقة بين صحة الإنسان والحيوان والنبات وصحة البيئة، مصادر إمدادات الغذاء والمياه الآمنة، الإنتاج الزراعي واستخدام الأراضي وصحة التربة، الموارد الطبيعية وحمايتها، البحوث الأساسية والتطبيقية، اكتشاف الأمراض والوقاية منها والاستجابة لها، سواء كانت معدية أو مزمنة.

هدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الشركاء الأكاديميين والصناعيين على منصة دولية، بما يفتح آفاقاً لتبادل الخبرات والابتكارات والمعارف والأبحاث في مجال التكنولوجيا الحيوية، ويكرّس نهج One Health كمنظومة عالمية متكاملة.

كما شهد المؤتمر حضوراً واسعاً لنخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، مؤكدين أن انعقاد هذا الحدث العلمي بجامعة مدينة السادات يعكس مكانتها المتنامية كمنارة بحثية وأكاديمية، ويجسد دورها الريادي في دعم قضايا الصحة والبيئة، وفتح آفاق جديدة أمام البحث العلمي والتكنولوجيا الحيوية لخدمة الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة.