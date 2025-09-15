قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025.. رابط التقديم وآخر موعد
الرئيس الإيراني يشكر الرئيس السيسي لدوره في الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمل سلامة: مصر تقود معركة الدفاع عن سيادة الدول العربية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

أمل سلامة
أمل سلامة
عبد الرحمن سرحان

أشادت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بالكلمة القوية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، مؤكدة أنها لم تكتفِ بوصف الواقع بل رسمت خريطة تحرك عاجلة للدول العربية والإسلامية للانتقال من بيانات الشجب إلى خطوات عملية على الأرض.

وقالت «سلامة»، في تصريح لها اليوم، إن الرئيس السيسي بعث برسائل حاسمة للمجتمع الدولي بأن العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة وتوسيع نطاق الحرب في المنطقة «خط أحمر»، وأن صمت العالم لن يمنح الاحتلال شرعية لجرائمه، بل يكشف ازدواجية المعايير التي يتبناها في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط.

وأضافت النائبة أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تتحرك الآن على كل المسارات لوقف العدوان وحماية المدنيين وتعزيز التضامن العربي، مشيرة إلى أن القاهرة طالما قادت معارك الدفاع عن سيادة الدول العربية، وها هي اليوم تجدد التزامها التاريخي بالأمن القومي العربي والإسلامي.

وطالبت «سلامة» اإنشاء صندوق عربي لدعم الشعب الفلسطيني، والتوجه فورًا إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخطة عمل مشتركة، مؤكدة أن هذه الخطوات كفيلة بإعادة التوازن إلى الساحة الدولية وإجبار الاحتلال على التراجع.

واختتمت عضو مجلس النواب تصريحها بالقول إن كلمة الرئيس السيسي في القمة كانت بمثابة إنذار وتحذير ورسالة أمل في الوقت نفسه، وأن على كل دولة عربية وإسلامية أن تترجم هذا الموقف التاريخي إلى قرارات حقيقية تحفظ الأمن القومي وتعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية.

القمة العربية البرلمان الرئيس السيسي أمل سلامة النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

ترشيحاتنا

لقطة من موقع الحريق

حريق في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. فيديو وصور

أرشيفية

تجديد حبس 4 سيدات أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحى بقصر النيل

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

بالصور

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد