أمل سلامة: مصر تقود معركة الدفاع عن سيادة الدول العربية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

أشادت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بالكلمة القوية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، مؤكدة أنها لم تكتفِ بوصف الواقع بل رسمت خريطة تحرك عاجلة للدول العربية والإسلامية للانتقال من بيانات الشجب إلى خطوات عملية على الأرض.

وقالت «سلامة»، في تصريح لها اليوم، إن الرئيس السيسي بعث برسائل حاسمة للمجتمع الدولي بأن العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة وتوسيع نطاق الحرب في المنطقة «خط أحمر»، وأن صمت العالم لن يمنح الاحتلال شرعية لجرائمه، بل يكشف ازدواجية المعايير التي يتبناها في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط.

وأضافت النائبة أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تتحرك الآن على كل المسارات لوقف العدوان وحماية المدنيين وتعزيز التضامن العربي، مشيرة إلى أن القاهرة طالما قادت معارك الدفاع عن سيادة الدول العربية، وها هي اليوم تجدد التزامها التاريخي بالأمن القومي العربي والإسلامي.

وطالبت «سلامة» اإنشاء صندوق عربي لدعم الشعب الفلسطيني، والتوجه فورًا إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخطة عمل مشتركة، مؤكدة أن هذه الخطوات كفيلة بإعادة التوازن إلى الساحة الدولية وإجبار الاحتلال على التراجع.

واختتمت عضو مجلس النواب تصريحها بالقول إن كلمة الرئيس السيسي في القمة كانت بمثابة إنذار وتحذير ورسالة أمل في الوقت نفسه، وأن على كل دولة عربية وإسلامية أن تترجم هذا الموقف التاريخي إلى قرارات حقيقية تحفظ الأمن القومي وتعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية.