لفتة إنسانية من محافظ القليوبية.. إنقاذ مسن وتوفير الرعاية الكاملة له |صور

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة التدخل لمساعدة رجل مسن يعيش بمفرده ويعاني من ظروف صحية ومعيشية صعبة وذلك في إطار حرص محافظة القليوبية على رعاية مواطنيها وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا،

وعلى الفور كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بمتابعة الحالة والتدخل الفوري. حيث قام فريق التدخل السريع بمديرية التضامن بنقل المسن إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وعقب الاطمئنان على حالته الصحية، وجّه المحافظ بتسكينه في إحدى دور رعاية المسنين، بما يضمن له حياة كريمة ورعاية متكاملة على مدار الساعة.



وأكد المحافظ أن رعاية الحالات الإنسانية واجب وطني، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل باستمرار لخدمة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



وتأتي هذه اللفتة في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي توليه محافظة القليوبية، والتي تحرص على مد يد العون لكل من يحتاج إلى الرعاية والدعم.