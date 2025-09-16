خيانة مع أصدقائها.. رنا تطلب الخلع في محكمة الأسرة بعد 4 سنوات زواج

وقفت رنا في محكمة الأسرة بمصر الجديدة وحدها، تحمل حقيبة بها أوراقها، وتقول بصوت مختنق: «لم أعد أحتمل الكذب والخيانة التي تكشّفت بعد سنين من الثقة».

فتاة تطلب الخلع في محكمة الأسرة

رنا لم تأت تطلب الانتقام، بل تطلب ما ترونه كثير من الزوجات حقا، دعوى خلع تنهي بها علاقاتها المحطمة، بعدما اكتشفت أن زوجها يعيش حياة مزدوجة، يخونها مع أصدقائها، يرسل صورا ورسائل، وكل ذلك خفية، حتى كشفت الأدلة السرية التي لم تعد تطيق الصمت في مواجهتها النفسية والقانونية.

تروي رنا أنها عاشت أول عامين من الزواج في "نشوة الأمان"، كما قالت زوج يظهر محبا، ملتزما، يحضر المناسبات، يدعي الصدق ولكن بعد مرور عامين، بدأت رنا تلاحظ تغيرات هاتف مغلق، ورسائل تتخطى حدود الصداقة، حضور مفاجئ لأشخاص قريبين جدا من دائرة الأصدقاء، أدلة صغيرة تصعد إلى أدلة أكبر.

ثم جاء اليوم الذي وجدت فيه رسائل وصورا يرسلها زوجها إلى أصدقاء مشتركين ، تتضمن عبارات خيانة واضحة، وصورا خاصة بها من دون إذن، تم التقاطها بطريقة خفية تقول رنا: «لم أتخيل أن صديقتها يمكن أن تكون من طرف الخيانة شعرت أن عالمي كله انهار أمامي».

لم تعد الصدمة كافية للعيش تحت سقف واحد مع من خسر الثقة رنا قررت المطالبة بالخلع، وهو حق قانوني للزوجة في مصر، حيث ترفع دعوى تطليق خلع، تتنازل فيها عن بعض حقوقها المالية مقابل إنهاء العقد.