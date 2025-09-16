قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة
البنطلونات الممزقة والضيقة والمكياج| أبرز الممنوعات في المدارس بالعام الدراسي الجديد
وزير الخارجية الأمريكي: على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين
من أساطير الكرة في مصر..حازم إمام يشيد بنجم الزمالك
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الـ 38 تمهيدا لتحركها من مصر باتجاه غزة
وزير الخارجية الأمريكي: أمام حماس بضعة أيام فقط لقبول اتفاق في غزة
حوادث

خيانة مع أصدقائها.. رنا تطلب الخلع في محكمة الأسرة بعد 4 سنوات زواج

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

وقفت رنا في محكمة الأسرة بمصر الجديدة وحدها، تحمل حقيبة بها أوراقها، وتقول بصوت مختنق: «لم أعد أحتمل الكذب والخيانة التي تكشّفت بعد سنين من الثقة». 

فتاة تطلب الخلع في محكمة الأسرة

رنا لم تأت تطلب الانتقام، بل تطلب ما ترونه كثير من الزوجات حقا، دعوى خلع تنهي بها علاقاتها المحطمة، بعدما اكتشفت أن زوجها يعيش حياة مزدوجة، يخونها مع أصدقائها، يرسل صورا ورسائل، وكل ذلك خفية، حتى كشفت الأدلة السرية التي لم تعد تطيق الصمت في مواجهتها النفسية والقانونية.

تروي رنا أنها عاشت أول عامين من الزواج في "نشوة الأمان"، كما قالت زوج يظهر محبا، ملتزما، يحضر المناسبات، يدعي الصدق ولكن بعد مرور عامين، بدأت رنا تلاحظ تغيرات هاتف مغلق، ورسائل تتخطى حدود الصداقة، حضور مفاجئ لأشخاص قريبين جدا من دائرة الأصدقاء، أدلة صغيرة تصعد إلى أدلة أكبر.

ثم جاء اليوم الذي وجدت فيه رسائل وصورا يرسلها زوجها إلى أصدقاء مشتركين ، تتضمن عبارات خيانة واضحة، وصورا خاصة بها من دون إذن، تم التقاطها بطريقة خفية تقول رنا: «لم أتخيل أن صديقتها يمكن أن تكون من طرف الخيانة شعرت أن عالمي كله انهار أمامي».

لم تعد الصدمة كافية للعيش تحت سقف واحد مع من خسر الثقة رنا قررت المطالبة بالخلع، وهو حق قانوني للزوجة في مصر، حيث ترفع دعوى تطليق خلع، تتنازل فيها عن بعض حقوقها المالية مقابل إنهاء العقد. 

محكمة الأسرة خلع مصر الجديدة دعوى خلع قضايا الخلع قضايا الأسرة

