الخطيب يرفض مناقشة ملفات فريق الكرة إلا بعد انتهاء الجمعية العمومية

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر داخل النادي الأهلي، كشف عن عقد اجتماع للجنة التخطيط ظهر اليوم، بشأن التعاقد مع المدير الفني دون النظر عن نتيجة مباراة إنبي في الدوري.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور: «كل اعضاء لجنة التخطيط حضرت في اجتماع اليوم، وحضر الخطيب لمدة ربع ساعه فقط، لمناقشة ملف المدير الفني الأجنبي».

وتابع الغندور: «الخطيب رافض مناقشة ملف في الفترة الحالية إلا بعد الانتهاء من الجمعية العمومية المقرر لها يوم الجمعة المقبلة».

واختتم: «الاجتماع كان لمناقشة ملف المدرب الأجنبي فقط، وشروط السويسري أورس فيشر، ثم حضر الخطيب مران الأهلي لمده 15 دقيقه فقط ورحل عن النادي».