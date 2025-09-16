أمين تنظيم الجيل: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تمثل خارطة طريق متكاملة لتجاوز أخطر مرحلة

أشاد الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل، رئيس حزب الاتحاد، بالكلمة الشاملة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية-الإسلامية الطارئة بالدوحة، مؤكدًا أنها تمثل خارطة طريق متكاملة لتجاوز أخطر مرحلة تمر بها المنطقة.

وأوضح “محسن”، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس السيسي لم يكتفِ بإدانة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، بل قدّم رؤية عملية لتفعيل “آلية عربية-إسلامية” للتنسيق والتعاون المشترك، بما يضمن التصدي للتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويحافظ على سيادة وأمن الدول العربية والإسلامية.

وأضاف أمين تنظيم الجيل، أن دعوة الرئيس السيسي لتوحيد الصف العربي-الإسلامي، ورفضه الصريح لأي انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها، تؤكد ثبات الدور المصري التاريخي في حماية الأمن القومي العربي ودعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي وضعت النقاط على الحروف بشأن ضرورة محاسبة المعتدين ووقف سياسة “الإفلات من العقاب”.

وشدد على أن ما طرحه الرئيس السيسي من مبادئ وآليات يعيد ترتيب أولويات العمل العربي-الإسلامي المشترك ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجماعي الفعّال، مطالبًا القمة بترجمة هذه الرؤية إلى قرارات تنفيذية عاجلة تضمن ردع المعتدين وصون الحقوق العربية والإسلامية، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.