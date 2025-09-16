بسنت النبراوي لـ صدى البلد: فقدت الثقة في الناس بعد خداع صديقتي لي

تألقت الفنانة بسنت النبراوي في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية الوكيل، والذي تم عرضه خلال الأيام الماضية.

قالت بسنت النبراوي في لقاء خاص لموقع صدى البلد الاخباري “جالي مشاكل في الثقة بالناس بعد خداع صديقتي ليا وبكيت بسبب أنها تحدثت عني بطريقة صعبة، رغم حبي لها ولأسرتها وبنتها”.

وأضافت بسنت النبراوي "رفضت الصلح رغم تدخل الآخرين، ولكن رجعت لطبيعتي، ورجعت ثقتي بالناس تاني الحمد لله تخطيت هذه الأزمة.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية 'الوكيل' يشارك في بطولتها عدد من النجوم، مراد مكرم، محسن محيي الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمه، بسنت النبراوي، إسلام خالد، نورا عبد الرحمن، وأميرة الشريف، وهي من تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث الحكاية في إطار درامي مليء بالتشويق حول الحد الفاصل بين العالم الواقعي والافتراضي، لتكشف من خلال مطاردة مثيرة بين 'يحيى' و'الوكيل' عن أسرار هذا العالم الغامض.