من شيم الكبار.. ألفت عمر توجه رسالة إلى ريهام سعيد لهذا السبب

علقت الفنانة ألفت عمر، على قرار الإعلامية ريهام سعيد بتنازلها عن قضيتها ضد كروان مشاكل بعد خروجه من السجن.

وكتبت ألفت عمر عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “برافو ريهام سعيد العفو عند المقدرة من شيم الكبار”.

قررت الفنانة ريهام سعيد أن تتنازل عن قضيتها ضد كروان مشاكل بعد خروجه من السجن ومحاولات للصلح بينهما خلال الفترة الماضية.

وكتبت ريهام سعيد عبر فيسبوك:"أنا قررت اني أتنازل عن قضية كروان .. العفو عند المقدرة وأنا قادرة أعمل ده لأني متأكدة أنه معملش كدة من دماغه، بعد أن يتعهد رسميا أن سيرتي واسمي مش هييجي تاني في أي فيديوهات أو حوارات، أني أفوض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد".



في شهر أبريل الماضي، حكمت محكمة الجنح على “كروان مشاكل” بالحبس لمدة سنتين، مع غرامة 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف لوقف التنفيذ مؤقتًا، بعد اتهامه بسب وقذف ريهام سعيد، ونشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤخرًا ظهر فيديو لكروان مشاكل يطلب فيها الصفح من ريهام سعيد، ويعد بألا يكرر ما بدر منه بعد الحكم القضائي الأخير.



ريهام سعيد أكدت أنّها لن تتنازل عن القضية، وأن موقفها ثابت ولم يتغيّر حتى الآن. لكن في نفس الوقت، أعلنت نيّتها صلاة الاستخارة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن التنازل من عدمه.