الخارجية الأمريكي: نحن على وشك الانتهاء من اتفاق معزز للتعاون الدفاعي مع قطر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال نحن على وشك الانتهاء من اتفاق معزز للتعاون الدفاعي مع قطر.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن قطاع غزة يستحق مستقبلا أفضل بعد القضاء على حماس، والرئيس ترامب أكد العمل على إعادة آخر محتجز من قطاع غزة.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أننا نركز على أهدافنا في غزة واستعادة جميع المحتجزين، ونحث أوروبا على تفعيل آلية الزناد ضد إيران، وإسرائيل ستنفذ عملية عسكرية دقيقة للقضاء على حماس.



وأوضح أننا نركز على الدور الذي يمكن أن تؤديه قطر للوصول إلى صفقة في غزة.