%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة
البنطلونات الممزقة والضيقة والمكياج| أبرز الممنوعات في المدارس بالعام الدراسي الجديد
وزير الخارجية الأمريكي: على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين
من أساطير الكرة في مصر..حازم إمام يشيد بنجم الزمالك
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الـ 38 تمهيدا لتحركها من مصر باتجاه غزة
وزير الخارجية الأمريكي: أمام حماس بضعة أيام فقط لقبول اتفاق في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

أمن الإقليم خط أحمر.. عمال السكة الحديد يدعمون بقوة موقف الدولة

الديب أبوعلي

أشاد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة برئاسة عبد الفتاح فكري، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة، أن الكلمة تضمنت العديد من الرسائل التي تعتبر خارطة طريق للعرب والمسلمين، في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية والإسلامية.

وشدد على أن كلمة الرئيس تحمل رسائل ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الدول العربية والإسلامية، فضلا عن تأكيد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والرفض للانتهاكات الغاشمة التي يرتكبها جيش الاحتلال، وما يمارسه من إبادة جماعية بحق سكان غزة العزل.

كما أكدت الكلمة تصدي مصر لمشروع التهجير، إضافة لرفض الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي على دولة قطر الشقيقة، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات.

وأكد عبد الفتاح فكري، أن جميع العاملين يجددون الوعد والعهد بتفويض ودعم القيادة السياسية في القرارات التي تتخذ للحفاظ على أمن وأمان مصر وأشقائنا العرب، وأننا جميعا جنودا مجندة خلف القيادة السياسية في مواقفها الوطنية والقومية.

قمة الدوحة القمة العربية الإسلامية قطر دولة قطر كلمة السيسي بالقمة العربية الإسلامية الرئيس السيسي العاملين بالسكة الحديد القمة العربية الإسلامية الطارئة إسرائيل غزة قطاع غزة التهجير

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

عصام هلال،وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ

عصام هلال: كلمة الرئيس بقمة الدوحة جاءت معبرة عن نبض الشعوب العربية

أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب

رئيس دفاع النواب: «قمة الدوحة» تنعقد وسط قوس من الأزمات

أحمد محسن قاسم

أمين تنظيم الجيل: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تمثل خارطة طريق متكاملة لتجاوز أخطر مرحلة

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

مي سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مكملات غذائية للشيخوخة.. تعرف على خصائص كل منها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

