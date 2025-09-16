أمن الإقليم خط أحمر.. عمال السكة الحديد يدعمون بقوة موقف الدولة

أشاد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة برئاسة عبد الفتاح فكري، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة، أن الكلمة تضمنت العديد من الرسائل التي تعتبر خارطة طريق للعرب والمسلمين، في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية والإسلامية.

وشدد على أن كلمة الرئيس تحمل رسائل ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الدول العربية والإسلامية، فضلا عن تأكيد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والرفض للانتهاكات الغاشمة التي يرتكبها جيش الاحتلال، وما يمارسه من إبادة جماعية بحق سكان غزة العزل.

كما أكدت الكلمة تصدي مصر لمشروع التهجير، إضافة لرفض الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي على دولة قطر الشقيقة، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات.

وأكد عبد الفتاح فكري، أن جميع العاملين يجددون الوعد والعهد بتفويض ودعم القيادة السياسية في القرارات التي تتخذ للحفاظ على أمن وأمان مصر وأشقائنا العرب، وأننا جميعا جنودا مجندة خلف القيادة السياسية في مواقفها الوطنية والقومية.