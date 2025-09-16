قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
سفير إيطاليا بمصر: نفخر بشراكتنا مع القاهرة في الحفاظ على الهوية العمرانية ودعم التنمية
الصحة: دمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية
رئيس الوزراء يشهد احتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران
منتدى الأعمال الإسرائيلي يرد على كاتس: هذه ليست إسبرطةويجب وقف الحرب
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: أنشئت الهيئة أيام الخديوي إسماعيل لحماية مصر من القروض الأجنبية
كيف تشكر نعمة الله في 3 خطوات؟.. أمين الفتوى يوضح
مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات الشح المائي
"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فرج عامر يوجه رسالة حاسمة: اللاعب الذي يفرض شروطه على ناديه.. الحل بيعه فورًا

باسنتي ناجي

وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه رسالة خاصة لـ اللاعبين المصريين.

وكتب فرج عامر:"مفيش نجم في كرة القدم من غير مجهود طوال ال ٩٠ دقيقة ويكون مجهود بناء مش مجرد جري لاثبات الوجود ونظام اديني  بلعب  وبعمل اللي علي ، واي لاعب مهما كان حجمة واسمة يطمع ويحاول يملي شروطة علي نادية ، بيعة هو الحل الوحيد والمأمون للنادي وللاعب نفسة".

وكان قد وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه رسالة خاصة للأندية المصرية.

وكتب فرج عامر:"مفيش نادي لما ينهزم او يتعادل نبرر ذلك بازدحامة بالنجوم ، لان في مدرب وفي ملعب يختار انسب اللاعبين واجهزهم بغض النظر عن اسمائهم ، وباقي اللاعبين اما علي الدكة احتياطي او خارج التشكيل ، لكن المدرب الذي يرصص النجوم  ( الأسماء ) لمجرد وجودهم في قائمة النادي لا يصلح ان يكون مدير فني".

وبعد التعادل بهدف لمثله مع إنبي الأحد، في الجولة السادسة لـ بطولة الدوري الممتاز، قرر وليد صلاح الدين، مدير الكرة بـ الأهلي، تغليظ لائحة العقوبات فى الفريق خلال الفترة المقبلة لمواجهة النتائج السيئة للفريق خلال الفترة الماضية.

طلب وليد صلاح الدين من محمد يوسف المدير الرياضي للنادي، إجراء تعديلات على لائحة الفريق المالية الخاصة بالخسارة أو التعادل، وكذلك التأخيرات عن موعد المران، أو التواصل مع السويشيال ميديا، أو الاعتراض على قرارات الجهاز الفني.

وأصر مدير الكرة الجديد بالأهلي على إجراء تعديلات قوية على هذه اللائحة، ومنها حال خسارة أو تعادل الفريق، حيث يرى وليد صلاح الدين أن نزيف النقاط يُهدد فرص الفريق في الفوز بالدوري، لذا لابد من توقيع عقوبات كبيرة على اللاعبين من أجل عدم تكرار هذه النتائج السيئة.

انتقد كثيرون داخل الإدارة الأهلاوية، خطة لعب الفريق أمام إنبي، حيث وجه البعض في لجنة تخطيط الكرة بالنادي، وكذلك مجلس الإدارة، اللوم للمدير الفني المؤقت للفريق عماد النحاس بسبب التشكيل الذي بدأ به الفريق المباراة.

وانتقد أصحاب هذا الاتجاه اعتماد النحاس على ثلاثة لاعبين في خط الوسط أمام إنبي، حيث لعب الفريق أمس بـ مروان عطية وآليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وهو ما يراه كثيرون في الإدارة الأهلاوية تحفظ دفاعي مرفوض، خاصة أن الأهلي كان يلاعب فريق متوسط وليس صاحب أنياب هجومية قوية.
كما إنتقد أعضاء لجنة التخطيط، غياب الإصرار والرغبة الكبيرة لدى اللاعبين لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

حصد الأهلي 6 نقاط من 5 مباريات خاضها فى بطولة الدوري حتى الآن، فاز في واحدة أمام فاركو بنتيجة 4_1 وخسر من بيراميدز بثنائية نظيفة، ثم تعادل في 3 مباريات أمام مودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي ، 2_2 وسلبياً و1_1 على التوالي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

