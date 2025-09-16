قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

 أعلنت هيئة امواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة بلغ (9) سفن وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و(681) شاحنة و(110) سيارة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر ـ في بيان اليوم ـ أن حركة الواردات شملت (2000) طن بضائع و(305) شاحنات و(72) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع و(376) شاحنة و(38) سيارة، تغادر ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهى SUPER RISE و ALcudia Express و ، DRAGON والحرية، و شهد ميناء نويبع تداول (2700) طن بضائع و(270) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، وآور، وايلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها. 
 

مواني البحر الأحمر السفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية لوزير الصحة

33 طالبا وطالبة من خريجي معهد التمريض بجنوب سيناء يستغيثون لحل أزمتهم

مدرسة جديدة

619 فصلا.. الجيزة تعزز البنية التعليمية بدخول مدارس جديدة إلى الخدمة

نتيجة تنسيق التعليم الفنى بمطروح

محافــظ مطروح يعتمد المرحلة الرابعة لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني

بالصور

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..

تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

كورفيت
كورفيت
كورفيت

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد