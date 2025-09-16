تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة امواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة بلغ (9) سفن وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و(681) شاحنة و(110) سيارة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر ـ في بيان اليوم ـ أن حركة الواردات شملت (2000) طن بضائع و(305) شاحنات و(72) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع و(376) شاحنة و(38) سيارة، تغادر ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهى SUPER RISE و ALcudia Express و ، DRAGON والحرية، و شهد ميناء نويبع تداول (2700) طن بضائع و(270) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، وآور، وايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.

