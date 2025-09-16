متحدث التنمية المحلية": فوز مصر بجائزة "الآغاخان للعمارة" يعيدها للساحة العالمية

أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، أن فوز مصر بجائزة الآغاخان للعمارة في دورتها الـ16 لعام 2025 عن مشروع "إعادة إحياء إسنا التاريخية" بمحافظة الأقصر يمثل تتويجًا للجهود المصرية في مجال العمارة المستدامة وحماية التراث الثقافي.

وأضاف قاسم - في مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء - أن هذا الفوز يكتسب أهمية كبيرة كونه يأتي بعد 20 عامًا من فوز مكتبة الإسكندرية بالجائزة في عام 2004، مما يعيد مصر إلى الساحة العالمية في مجالات العمارة والثقافة المستدامة.

وأوضح أن مشروع "إعادة إحياء إسنا التاريخية" تم اختياره من بين 7 مشروعات عالمية حصلت على الجائزة هذا العام، مما يعكس النجاح الكبير للتعاون بين محافظة الأقصر ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة"، التي كانت الجهة المصممة والمنفذة للمشروع، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين الذين ساهموا في نجاحه .