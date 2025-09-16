طائرات الاحتلال تشن قصفا مكثفا على غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الغارات الإسرائيلية تستهدف جميع أحياء مدينة غزة بشكل متصاعد، وطائرات الاحتلال تشن قصفا مكثفا على مناطق متفرقة بقطاع غزة.



وكشفت القناة أن مروحيات الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها صوب المناطق الغربية المكتظة بالنازحين، والاحتلال يستهدف تشكيل إزاحة نارية لسكان المناطق الغربية لمدينة غزة، والاحتلال يجبر السكان على النزوح صوب المناطق الجنوبية لوادي غزة.



وأوضحت القناة أن طائرات الاحتلال تشن قصفا مكثفا على قطاع غزة، ونزوح مكثف لسكان مدينة غزة تحت نيران القصف الإسرائيلي، والاحتلال يستهدف مناطق مكتظة بالسكان في غرب مدينة غزة.

