قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
وزير التعليم : البكالوريا هي IG الغلابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد السقا: اللى هيفكر يحارب مصر هيدفن فيها

أحمد السقا
أحمد السقا
أحمد إبراهيم

نشر الفنان أحمد السقا تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يكشف فيه عن موقفه فى حالة قيام حرب على مصر. 

وقال أحمد السقا : مصر هي البلد الوحيدة بحكم الموقع الجغرافي والاستراتيجي اللي الحرب فيها ما بتخلصش غير ع الأرض، واللي مش فاهم يسأل المتخصصين، الحرب مش معركة ولا مجموعة معارك، اللي بيكسب المعركة الأخيرة هو اللي بيكسب الحرب، يالا ورونا مين هاينزل لنا ع الأرض، ومينساش يجيب حاجته اللي هايدفن بيها.

فلسفة أحمد السقا فى الحياة 

من ناحية أخرى عبّر الفنان أحمد السقا عن فلسفته في الحياة وتواضعه، مؤكدًا اعتماده الكامل على الله في كل خطوة يخطوها. 

وقال السقا في تصريحات ببرنامج Et بالعربي :“أنا راجل على الله.. بحط راسي على المخدة وأنا أفقر واحد في مصر، وبصحى الصبح وأنا أغنى واحد في مصر بفضل ربنا".

وتحدث أحمد السقا عن رؤيته لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الوسائل كان من المفترض أن تكون وسيلة إيجابية للتقارب ونقل المعرفة، لكنه أبدى استياءه من الطريقة التي تُستخدم بها أحيانًا.

وأضاف:“السوشيال ميديا المفروض تبقى نعمة.. بس احنا أحيانا بنحولها لشيء تاني خالص بيضر بدل ما يفيد".

وأكد أحمد السقا وقوفه بجانب أي شخص في الأزمات موضحا:" أنا إنسان متسامح.. ومش بحب أشيل جوايا حاجة لحد، لأن التسامح راحة".

احتفل النجم أحمد السقا بعرض فيلم "أحمد وأحمد" فى دبي بدولة الإمارات مع الجمهور الذى حرص على التواجد بشكل كبير والتقط معهم عدداً من الصور التذكارية، وتواجد أيضا النجم أحمد فهمي الذى شاركه الاحتفال بفيلمهما.

وقدم السقا عرض أكشن استعراضيا مع عدد من الأشخاص المخصصين لمثل هذه الأمور، وسط الجمهور الإماراتى والذي تفاعل بشكل كبير.

وحصد فيلم أحمد وأحمد بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمى أمس الثلاثاء إيرادات بلغت مليونين و193 ألفا و829 جنيها، ليصل إجمالى ما حققه العمل خلال أول أسبوع له بالسينمات المختلفة 20 مليونا و948 ألفا و246 جنيها.

تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد فى إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

وتتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد السقا الفنان أحمد السقا أعمال أحمد السقا أفلام أحمد السقا أخبار أحمد السقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

اوائل الثانوية الأزهرية اثناء الزيارة

أوائل الثانوية الأزهرية يزورون دير سانت كاترين في رحلة ترفيهية لجنوب سيناء

صورة أرشيفية

المشدد 15 عامًا لعامل شرع في إنهاء حياة شاب بسوهاج

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الدائم لتوفير المستلزمات المدرسية مجاناً| صور

بالصور

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

صحة الشرقية تنظم زيارة إشرافية لمستشفى بلبيس المركزي لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات الطبية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد