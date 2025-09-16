في ذكرى ميلاد شيخ الفنانين.. قصة وفاة عبد الوارث عسر وحفيده فنان شهير

تحل اليوم، الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد الوارث عسر والذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى ستظل علامة فى تاريخ السينما المصرية حتى لقب بـ“شيخ الفنانين”.

عبد الوارث عسر من مواليد منطقة الدرب الأحمر بحى الجمالية فى 16 سبتمبر 1894.

كان عبد الوارث عسر يرغب في دخول مدرسة الحقوق كوالده الشيخ علي عسر الذي كان محاميًا وصديقًا مقربًا من الزعيم (سعد زغلول)، إلا أنه لم يفعل لكراهيته أن يتعامل مع السلطات الإنجليزية التي كانت تحتل البلاد في ذلك الوقت.

عبد الوارث عسر وفرقة جورج أبيض

التحق عبد الوارث عسر عام 1912 بفرقة جورج أبيض، وكان أول دور له فى مسرحية الممثل كين، وكان الذى دربه على التمثيل اسمه منسي فهمي، وكان يؤدي مع فرقة جورج أبيض بطريقة الأداء التمثيلي الكلاسيكي، الأمر الذي لم يحبه، لذلك اتجه بعدها إلى فرقة عزيز عيد وفاطمة رشدي، حيث الطبيعية فى الأداء وأصبح هو نفسه من رواد هذه المدرسة، وهناك التقى بالمخرج ومدير الفرقة عمرو وصفي الذي وجهه إلى أداء شخصية الأب.

حصل عبد الوارث عسر على تكريم من الملك فاروق، كما حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر، وجائزة الدولة التقديرية، ووسام الفنون من الرئيس محمد أنور السادات، وكانت هناك جوائز كثيرة تسلمتها بعد وفاته، ومن أهمها أن الدولة كرمته بصدور طابع بريد بصورته واسمه.

كان عبد الوارث عسر متزوجًا من ابنة خالته وله منها ابنتان فقط هم اللوتس وهاتور وأسماهما بأسماء فرعونية، وحفيده هو الفنان محمد التاجي، وتوفيت زوجته فى 3 مايو 1979، وبعد وفاتها حزن حزنًا شديدًا عليها ودخل على أثرها المستشفى في شبه غيبوبة كاملة، وظل فترات طويلة بمستشفى المعادى للقوات المسلحة، وتوفي بالمستشفى فى 22 أبريل 1982 عن 87 عامًا.