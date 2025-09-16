اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

يقام اليوم الموتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي يذاع عبر شاشة قناة النهار.



أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن توقيع شراكة مع شبكة تليفزيون النهار، لتصبح بموجبها الناقل الرسمي داخل مصر للدورة الثامنة من المهرجان، والتي ستقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025 بمدينة الجونة.

وبمقتضى هذه الشراكة، ستتمتع شبكة النهار بحقوق البث الحصرية داخل مصر لحفلي الافتتاح والختام، إلى جانب المؤتمر الصحفي، مع تقديم تغطية شاملة ومباشرة لمختلف فعاليات وأنشطة المهرجان على مدار أيامه.



أعلن مهرجان الجونة عن انضمام النجمة العالمية كيت بلانشيت ، الحائزة على جائزتي أوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كـ ضيفة شرف الدورة الثامنة للمهرجان.

من أدوارها المهمة في إليزابيث وبلو جاسمين وTÁR، إلى تعاوناتها مع أهم مخرجي العالم، تركت كيت بلانشيت بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما العالمية.

وبجانب إنجازاتها الفنية، تواصل التزامها الإنساني والدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجّرين قسرًا، مجسدة رؤية المهرجان: "السينما من أجل الإنسانية".

تقديرًا لعطائها الإنساني، ستُكرّم بلانشيت بجائزة "بطلة الإنسانية" المقدمة من مهرجان الجونة السينمائي.



مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.

إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.