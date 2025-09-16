قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
سفير إيطاليا بمصر: نفخر بشراكتنا مع القاهرة في الحفاظ على الهوية العمرانية ودعم التنمية
الصحة: دمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية
رئيس الوزراء يشهد احتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران
منتدى الأعمال الإسرائيلي يرد على كاتس: هذه ليست إسبرطةويجب وقف الحرب
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: أنشئت الهيئة أيام الخديوي إسماعيل لحماية مصر من القروض الأجنبية
كيف تشكر نعمة الله في 3 خطوات؟.. أمين الفتوى يوضح
مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات الشح المائي
"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

نجلاء سليمان

يقام اليوم الموتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي يذاع عبر شاشة قناة النهار.


أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن توقيع شراكة مع شبكة تليفزيون النهار، لتصبح بموجبها الناقل الرسمي داخل مصر للدورة الثامنة من المهرجان، والتي ستقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025 بمدينة الجونة.

وبمقتضى هذه الشراكة، ستتمتع شبكة النهار بحقوق البث الحصرية داخل مصر لحفلي الافتتاح والختام، إلى جانب المؤتمر الصحفي، مع تقديم تغطية شاملة ومباشرة لمختلف فعاليات وأنشطة المهرجان على مدار أيامه.


أعلن مهرجان الجونة عن انضمام النجمة العالمية كيت بلانشيت ، الحائزة على جائزتي أوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كـ ضيفة شرف الدورة الثامنة للمهرجان.

من أدوارها المهمة في إليزابيث وبلو جاسمين وTÁR، إلى تعاوناتها مع أهم مخرجي العالم، تركت كيت  بلانشيت بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما العالمية.

وبجانب إنجازاتها الفنية، تواصل التزامها الإنساني والدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجّرين قسرًا، مجسدة رؤية المهرجان: "السينما من أجل الإنسانية".
تقديرًا لعطائها الإنساني، ستُكرّم بلانشيت  بجائزة "بطلة الإنسانية" المقدمة من مهرجان الجونة السينمائي.


مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.

 إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

سفير فرنسا بمصر

سفير فرنسا بمصر: إطلاق الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران يعكس الطموح المشترك للبلدين

أرشيفية

أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر

صورة أرشيفية

وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكن بناء أي مستقبل في غزة مع وجود حماس

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16سبتمبر

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية.. بمذاق لا يقاوم

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

