الداخلية تكشف ملابسات تعدي سائق ميكروباص على شخص بالعصا في الأوتوستراد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، عن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد ميكروباص بالتعدى على شخص بالضرب بإستخدام عصا خشبية بالقاهرة.

وتبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعصرة من شقيقان، مقيمان بمحافظة الجيزة، بتضررهما من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالإصطدام بهما حال إستقلالهما دراجة نارية بطريق الأوتوستراد وتعديه عليهما بإستخدام عصا خشبية حال قيامهما بمعاتبته.

وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص وقائدها وقت إرتكاب الواقعة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته عصا خشبية "المستخدمة فى التعدى".

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.