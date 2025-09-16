قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خطوة محورية في طريق الإصلاح.. نواب: إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال

وزير المالية
وزير المالية
أميرة خلف

ـ وزير المالية: التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات.. الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال

ـ نائبة: التسهيلات الضريبية الجديدة تعزز بيئة الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني

ـ برلماني: إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية تعزز النمو الاقتصادي

في إطار جهود الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي ودعم بيئة الأعمال ، أعلن وزير المالية عن إطلاق تسهيلات ضريبية جديدة.

و أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تحقيق حجم الاستثمارات الخاصة نموًا يزيد على 65% مقابل 30% في السنوات السابقة وهو رقم لم تشهده مصر منذ عقود سواء في الاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.

وأعلن عن إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لشركاء الوزارة من الممولين فى إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات، وأن الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال يحفز الامتثال الطوعي.

وتابع : "نستهدف دائمًا توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة لجذب ممولين جدد، ونعمل بكل جهد لحل النزاعات وديًا وسرعة رد القيمة المضافة وتيسير الإجراءات".

بداية ، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بفضل الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاستثمار بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة.

و أشارت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية، وذلك لدعم المستثمرين وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية.

وأكدت عضو النواب على أن إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية، سيسهم في دعم القطاعات الإنتاجية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، بما يضمن تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

في سياق متصل،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن الإعلان عن إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لجذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني .

و أشارت" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن  إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية ، تحقق فوائد مباشرة للدولة، حيث تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلًا عن دورها في رفع معدلات التشغيل وخفض البطالة،  مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق نمو مستدام وزيادة الإيرادات العامة.

الاقتصاد تسهيلات ضريبية وزير المالية كجوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يكلف بتنفيذ طلب أم فورًا بشأن رعاية ابنها من ذوي الهمم

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد مشروع كوبري الشاملة: نقلة نوعية في البنية التحتية وتحسين جودة الحياة

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

محافظ بني سويف يشيد بدعم وزارة الصحة لتطوير المستشفيات وتحسين جودة الخدمات الطبية

بالصور

لعشاق رام.. عودة السيارة الأسطورية متوسطة الحجم في هذا الموعد

رام
رام
رام

ظهور أول صورة حقيقية لـ كرتونة آيفون 17 الجديد

آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد

كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة

كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة
كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة
كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة

3 شركات كبرى تعلن توقف مبيعات السيارات الكهربائية فجأة.. ماذا حدث؟

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد