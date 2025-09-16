إصابة لاوتارو مارتينيز تهدد مشاركته مع إنتر أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا

يواجه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم وقائد إنتر ميلان، شبح الغياب عن المواجهة المرتقبة أمام أياكس أمستردام، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء في افتتاح مرحلة الدوري من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

غياب عن التدريبات يثير القلق

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو عبر شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن لاوتارو لم يشارك في المران الأخير للنيراتزوري قبل السفر إلى العاصمة الهولندية، وهو ما أثار القلق داخل الجهاز الفني للفريق.

السفر مع البعثة رغم الشكوك

ورغم الشكوك الكبيرة حول جاهزيته، سيغادر لاوتارو مع بعثة إنتر إلى أمستردام، فيما تأكد غياب زميله ماتيو دارميان، مدافع الفريق، عن اللقاء، بعد معاناته من آلام أسفل الظهر، ليبقى في ميلانو لمواصلة برنامجه العلاجي.

بداية متواضعة لإنتر في الكالتشيو

ويأتي هذا القلق في وقت يمر فيه إنتر ببداية متذبذبة في الدوري الإيطالي، بعدما جمع ثلاث نقاط فقط من أصل 9 ممكنة، حيث افتتح الموسم بفوز عريض على تورينو بنتيجة 5-0، قبل أن يتعرض لهزيمتين متتاليتين أمام أودينيزي 2-1 ويوفنتوس 4-3، ما يزيد من الضغوط على الفريق قبل المواجهة الأوروبية القوية أمام أياكس.