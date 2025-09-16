قيادي بمستقبل وطن: الإعلام الإسرائيلي لن ينجح في شق الصف العربي

قال المهندس ياسر الحفناوي، قيادي بمستقبل وطن، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل نشر سمومه خلال الفترة الراهنة لبث الفتن وتشويه صورة عدد من الرموز العربية، في إطار الحرب النفسية التي تستهدف شق الصف العربي وزرع الخلافات بين الشعوب والدول، مشيرا إلى أن هذه المحاولات الممنهجة عبر اللجان الإلكترونية والرموز الإعلامية الإسرائيلية، لن تنجح في النيل من إرادة الأمة العربية التي أدركت حجم المخاطر والتحديات التي تحيط بها، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.



وأكد «الحفناوي»، أن الإساءة الإسرائيلية إلى الرموز العربية مرفوضة، وتكشف عن مدى تأثير القمة العربية على إسرائيل وتخوفها من قوة ووحدة الصف العربي، وشدد على أن أكثر ما يُرعب إسرائيل في هذه المرحلة هو وحدة الصف العربي، لأن هذه الوحدة تعني القدرة على صياغة موقف جماعي قوي وفاعل يحمي الأمن القومي العربي ويدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما تحاول إسرائيل عرقلته بكافة الوسائل الممكنة، من أجل استكمال مخططاتها الخبيثة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن تحقيق الأحلام التوسعية بالمنطقة.

وأكد رئيس الجالية المصرية في جدة، أن مصر تنظر إلى كل القضايا العربية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي، وأن أمن قطر وفلسطين وغيرها من الدول العربية الشقيقة يمثل امتداداً لأمن مصر، وبالتالي فإن القاهرة لن تقبل بأي حال من الأحوال بالمساس به أو التعدي عليه، قائلا: "التاريخ أثبت أن مصر كانت وستظل السند الحقيقي للأشقاء العرب في مواجهة كل التحديات، وأنها تتحرك على الدوام بمنطق المسؤولية والالتزام تجاه قضايا الأمة."

ودعا "الحفناوي"، إلى ضرورة ترجمة ما صدر عن قمة الدوحة الطارئة من بيانات ومواقف إلى خطوات عملية على أرض الواقع، بما يضمن مواجهة العدوان الإسرائيلي، ووضع حد لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الشعوب العربية تنتظر أن ترى قرارات القمة تنعكس في صورة مواقف قوية وفاعلة تعيد الثقة وتوحد الصفوف وتُحبط أي محاولات خارجية لتمزيقها.