قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: الإعلام الإسرائيلي لن ينجح في شق الصف العربي

ياسر الحفناوي، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن
ياسر الحفناوي، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

قال المهندس ياسر الحفناوي، قيادي بمستقبل وطن، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل نشر سمومه خلال الفترة الراهنة لبث الفتن وتشويه صورة عدد من الرموز العربية، في إطار الحرب النفسية التي تستهدف شق الصف العربي وزرع الخلافات بين الشعوب والدول، مشيرا إلى أن هذه المحاولات الممنهجة عبر اللجان الإلكترونية والرموز الإعلامية الإسرائيلية، لن تنجح في النيل من إرادة الأمة العربية التي أدركت حجم المخاطر والتحديات التي تحيط بها، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.


وأكد «الحفناوي»، أن الإساءة الإسرائيلية إلى الرموز العربية مرفوضة، وتكشف عن مدى تأثير القمة العربية على إسرائيل وتخوفها من قوة ووحدة الصف العربي، وشدد على أن أكثر ما يُرعب إسرائيل في هذه المرحلة هو وحدة الصف العربي، لأن هذه الوحدة تعني القدرة على صياغة موقف جماعي قوي وفاعل يحمي الأمن القومي العربي ويدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما تحاول إسرائيل عرقلته بكافة الوسائل الممكنة، من أجل استكمال مخططاتها الخبيثة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن تحقيق الأحلام التوسعية بالمنطقة.

وأكد رئيس الجالية المصرية في جدة، أن مصر تنظر إلى كل القضايا العربية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي، وأن أمن قطر وفلسطين وغيرها من الدول العربية الشقيقة يمثل امتداداً لأمن مصر، وبالتالي فإن القاهرة لن تقبل بأي حال من الأحوال بالمساس به أو التعدي عليه، قائلا: "التاريخ أثبت أن مصر كانت وستظل السند الحقيقي للأشقاء العرب في مواجهة كل التحديات، وأنها تتحرك على الدوام بمنطق المسؤولية والالتزام تجاه قضايا الأمة."

ودعا "الحفناوي"، إلى ضرورة ترجمة ما صدر عن قمة الدوحة الطارئة من بيانات ومواقف إلى خطوات عملية على أرض الواقع، بما يضمن مواجهة العدوان الإسرائيلي، ووضع حد لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الشعوب العربية تنتظر أن ترى قرارات القمة تنعكس في صورة مواقف قوية وفاعلة تعيد الثقة وتوحد الصفوف وتُحبط أي محاولات خارجية لتمزيقها.

ياسر الحفناوي مستقبل وطن الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

ترشيحاتنا

سعد لمجرد

سعد لمجرد يطرح أغنية شبه دماغي.. تفاصيل

مي عمر

بفستان قصير.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها

أشرف عبد الباقي

أشرف عبدالباقي يكشف تفاصيل تعاونه مع نور النبوي فى كان يامكان

بالصور

لعشاق رام.. عودة السيارة الأسطورية متوسطة الحجم في هذا الموعد

رام
رام
رام

ظهور أول صورة حقيقية لـ كرتونة آيفون 17 الجديد

آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد

كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة

كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة
كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة
كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة

3 شركات كبرى تعلن توقف مبيعات السيارات الكهربائية فجأة.. ماذا حدث؟

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد