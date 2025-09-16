برلماني: الحملات الصهيونية ضد الرموز لن تنجح في ضرب التضامن العربي

قال عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن أي إساءة تصدر عن نشطاء صهاينة بحق الرموز والشخصيات العربية عبر منصات التواصل الاجتماعي تمثل تجاوزاً مرفوضاً جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات المشبوهة لن تنجح في النيل من وحدة الصف العربي ولا من المكانة الراسخة لقياداته.

وأضاف القطامي أن الحملات الممنهجة التي تستهدف القادة العرب تكشف بوضوح حجم الأزمة التي يعانيها الكيان الصهيوني، الذي اعتاد اللجوء إلى أساليب الحرب النفسية والإعلامية للتغطية على أزماته الداخلية وعجزه عن مواجهة الحقائق على الأرض.

وأوضح أن هذه المحاولات سرعان ما تتحطم أمام وعي الشعوب العربية وإيمانها العميق بوحدة المصير، فضلاً عن المواقف الثابتة لقياداتها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العلاقات المصرية القطرية تمثل نموذجاً حياً لقوة التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة، حيث تقف الدولتان جنباً إلى جنب وتعملان بروح الأخوة والمسؤولية المشتركة لمواجهة ما يحاك ضد الأمة من مؤامرات تستهدف وحدتها واستقرارها.

وأكد القطامي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الأخيرة رسمت خارطة طريق متكاملة لتوحيد المواقف العربية وصيانة الأمن القومي، مشيراً إلى أنها حملت رسالة قوية للعالم بأن العرب إذا اجتمعوا وتوحدوا فلن يجرؤ أحد على النيل من حقوقهم أو التشكيك في ثوابتهم.