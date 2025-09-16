هل زواج الرجل من الثانية يبيح للأولى طلب الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زواج الرجل من زوجة ثانية لا يعد خيانة للزوجة الأولى ما دام قد تم بطريقة شرعية ، جاء ذلك ردا على سؤال إحدى السيدات اللاتي يرغبن في طلب الطلاق بسبب زواج أزواجهن بثانية .

وأوضح فخر خلال تصريحات تلفزيونية أن الخيانة الحقيقية هي الوقوع في الفاحشة، بينما الزواج الثاني يعتبر مشروعا بضوابطه.

وأشار إلى أن للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق إذا ترتب على الزواج الثاني أذى نفسي بالغ، لكنه نصح بالتماسك الأسري وعدم التسرع في الطلاق لمجرد الغيرة.

وشدد أمين الفتوى على ضرورة التزام الزوج بالعدل بين الزوجتين في النفقة والمبيت والكسوة وسائر الحقوق الشرعية، مؤكدا أن العدل في الحقوق المادية واجب شرعي.

أكد على مسؤولية الزوج النفسية في استرضاء زوجته الأولى وإثبات استمرار مشاعر الحب والرغبة في استمرار الحياة الزوجية.

ووجه الشيخ فخر نصيحة للزوجات بضرورة الموازنة بين مشاعر الأمومة والزوجية، وعدم إهمال العلاقة الزوجية بعد الإنجاب، مما قد يدفع الزوج للبحث عن بديل.

وأكد أمين الفتوى على أن الحل الأمثل هو تعاون الطرفين لإعادة التوازن الأسري، مع الدعاء بأن يصلح الله الأحوال ويؤلف بين القلوب.