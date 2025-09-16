يسرا تبهر جمهورها بصورة تجمع بين الحاضر والشباب بالذكاء الاصطناعي

شاركت الفنانة يسرا جمهورها بصورة جديدة تم ابتكارها بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلالها بملامح أصغر سنًا، وهو ما لفت أنظار المتابعين وأثار إعجابهم.



ونشرت يسرا الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث جمعت بين شكلها الحالي ونسخة أخرى من فترة شبابها، ربما في أوائل العشرينيات، لتسيطر ابتسامتها وحضورها على كلا اللقطتين.



من جانب آخر، حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدهل في باريس.



وكانت قد أكدت يسرا في مقابلة مع “الشرق الأوسط” أجرتها حديثاً عودتها إلى عالم السينما بعد غياب عامين، من خلال فيلمَيْن جديدين: بنات فاتن والست لمّا، وبدأت تصويرهما قبل انطلاق دورة مهرجان كان الأخيرة.