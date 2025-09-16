قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة ناشئات السلة بعد التتويج التاريخي ببطولة الأفروباسكت

بعثة ناشئات السلة
بعثة ناشئات السلة
إسراء أشرف

حرصت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السلة، على استقبال بعثة منتخب مصر للناشئات تحت 16 سنة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققنه، بالتتويج ببطولة الأفروباسكت للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، والتي استضافتها رواندا خلال الفترة من 2 وحتى 14 من شهر سبتمبر الجاري.

وكان في مقدمة مستقبلي البعثة الدكتور عبدالأول محمد مدير عام المنتخبات ، الذي حضر نيابة عن الوزير الدكتور أشرف صبحي، إلى جانب وفد من الاتحاد المصري لكرة السلة ضم كلا من محمد فتحي وطارق السعيد نائبي رئيس الاتحاد، وأيمن علي عضو مجلس الإدارة، وذلك تقديرًا لما قدمه المنتخب من مستوى مشرف خلال منافسات البطولة.

وأكد مسؤولو الوزارة والاتحاد المصري لكرة السلة خلال الاستقبال، فخرهم واعتزازهم بما قدمته اللاعبات من أداء بطولي وروح قتالية عالية، مشددين على أن هذا الإنجاز يمثل خطوة كبيرة في مسيرة كرة السلة المصرية، ويعكس مستقبلًا واعدًا لهذه المجموعة المميزة من اللاعبات اللاتي رفعن اسم مصر عاليًا في المحافل القارية.

ويعد هذا الانتصار هو الأول لمصر في تاريخ بطولات الأفروباسكت على صعيد الناشئات تحت 16 عامًا منذ إقامة النسخة الأولى للبطولة عام 2009.

يذكر أن المنتخب المصري قد ضمن تأهله لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها العام القادم بجمهورية التشيك، عقب بلوغه نهائي بطولة الأفروباسكت وفوزه على منتخب الكاميرون في نصف النهائي قبل أن يفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية ويحسم اللقب.

وترأس البعثة في رواندا الأستاذ محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وضمت قائمة اللاعبات في البطولة كل من، زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، حلا معتز، سدرة محمد، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، سما تامر، حبيبة كريم سرور.

فيما ضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئات كل من، محمد محروس مديرً فنيًا، نهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، منى عبدالمنعم مدير الفريق، دعاء لبيب إدارية، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، دكتورة فاطمة جمال طبيبة الفريق.

منتخب مصر للناشئات ناشئات السلة بطولة الأفروباسكت وزارة الشباب والرياضة

