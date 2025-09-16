قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
مياه الأقصر تدفع بـ10 سيارات كسح لخدمة الصرف الصحي بنجع الفوال بإسنا

شمس يونس

وجّه اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بالدفع بعدد 9 سيارات كسح، بالإضافة إلى سيارة نافوريه مخصصة لشفط الرواسب، لخدمة أعمال الصرف الصحي بنجع الفوال بمركز إسنا.

يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ومؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية، وحرصًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما تابع رئيس الشركة ميدانياً العمل بمنطقة الفوال حيث يأتي هذا التحرك ضمن أعمال الدعم الفني واللوجستي التي تقدمها الشركة استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، وضمن إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية، والتي تنفذ عددًا من المبادرات التنموية في محافظة الأقصر.

وتُعد مؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع أكاديمية العلماء الصغار، من الجهات الرائدة في تنفيذ مشروع تطوير نجع الفوال وقرية الدير، وذلك ضمن المبادرة الكويتية لدعم الشعب المصري، التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بعدد من القرى والمناطق الريفية.

من جانبه، أكد اللواء أحمد محمد رمضان أن الشركة تسعى دائمًا إلى تقديم الدعم لخدمات الصرف الصحي من خلال تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الدفع بالمعدات يأتي تلبيةً للاحتياجات العاجلة للأهالي، ولضمان بيئة صحية وآمنة لسكان نجع الفوال.

ويعكس هذا التعاون الناجح نموذجًا فعالًا في التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين ودعم جهود الدولة في تطوير الريف المصري.

