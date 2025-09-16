مياه الأقصر تدفع بـ10 سيارات كسح لخدمة الصرف الصحي بنجع الفوال بإسنا

وجّه اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بالدفع بعدد 9 سيارات كسح، بالإضافة إلى سيارة نافوريه مخصصة لشفط الرواسب، لخدمة أعمال الصرف الصحي بنجع الفوال بمركز إسنا.

يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ومؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية، وحرصًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما تابع رئيس الشركة ميدانياً العمل بمنطقة الفوال حيث يأتي هذا التحرك ضمن أعمال الدعم الفني واللوجستي التي تقدمها الشركة استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، وضمن إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية، والتي تنفذ عددًا من المبادرات التنموية في محافظة الأقصر.

وتُعد مؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع أكاديمية العلماء الصغار، من الجهات الرائدة في تنفيذ مشروع تطوير نجع الفوال وقرية الدير، وذلك ضمن المبادرة الكويتية لدعم الشعب المصري، التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بعدد من القرى والمناطق الريفية.

من جانبه، أكد اللواء أحمد محمد رمضان أن الشركة تسعى دائمًا إلى تقديم الدعم لخدمات الصرف الصحي من خلال تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الدفع بالمعدات يأتي تلبيةً للاحتياجات العاجلة للأهالي، ولضمان بيئة صحية وآمنة لسكان نجع الفوال.

ويعكس هذا التعاون الناجح نموذجًا فعالًا في التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين ودعم جهود الدولة في تطوير الريف المصري.