رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي بمعاوني النيابة الجدد

التقى المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥، معاوني النيابة الجدد، الصادر بتعيينهم القرار الجمهوري رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠٢٥، عقب أدائهم حلف اليمين القانونية، وذلك بمقر رئاسة الهيئة.

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار/ عبد الراضي الكاشف - عضو المجلس الأعلى ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، وأعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، ولفيف من قيادات وأعضاء النيابة الإدارية.

وقد جرى هذا اللقاء بتنظيم نادي مستشاري النيابة الإدارية، برئاسة المستشار/ عبد الرؤوف موسى - رئيس النادي.

واستهلت فعاليات اليوم بكلمة ألقاها المستشار/ عبد الرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، معربًا فيها عن سعادته بهذا اللقاء، موجِّهًا خالص الشكر والتقدير إلى معالي المستشار/ محمد الشناوي - رئيس الهيئة، على ما يقدمه من دعم واستضافة كريمة لهذا اللقاء، وما يبذله من جهود مخلصة لترسيخ دعائم العدالة وصون المال العام.

أعقب ذلك كلمة المستشار/ زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، هنَّأ فيها السيدات والسادة المعاونين الجدد على انضمامهم إلى هذا الصرح القضائي العريق، الذي يحمل على عاتقه أمانة صون الحقوق وحماية المال العام وإعلاء سيادة القانون، مؤكِّدًا أن الانضمام إلى النيابة الإدارية شرف عظيم ومسؤولية جسيمة تستلزم التحلي بالنزاهة والانضباط، وبذل أقصى الجهد في أداء الواجب الوطني المقدس، واضعين نصب أعينهم تحقيق العدل كغاية عظمى وهدف أسمى.

كما رحب المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالسادة الحضور، مهنئًا المعاونين الجدد على التحاقهم بالعمل بالنيابة الإدارية، معربًا عن تمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم، وأن يكونوا قدوة في النزاهة والانضباط، ومثالًا يُحتذى به في خدمة العدالة والوطن، مختتمًا كلمته بالتأكيد على مواصلتهم لمسيرة العطاء وحمل رسالة العدالة بما يليق بمكانة النيابة الإدارية ودورها الوطني الرائد.

تلا ذلك كلمة المستشار/ عبد الراضي الكاشف - عضو المجلس الأعلى ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب، رحب فيها بالمعاونين الجدد، وحثَّهم على أهمية الاطلاع والمعرفة بشكل دائم ومستمر، بما ينعكس أثره على أدائهم لرسالتهم المقدسة في تحقيق العدالة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في مهام عملهم.

ومن جانبه أعرب المستشار/ محمد الشناوي - رئيس الهيئة، عن تقديره لهذا اللقاء، الذي اعتبره فرصة لحديث الأب لأبنائه في مستهل التحاقهم بالنيابة الإدارية، وأوصاهم بالتحلي بأعلى درجات النزاهة والانضباط، ليكونوا مثالًا مشرفًا لما يجب أن يكون عليه عضو الهيئة القضائية.

وأكَّد سيادته ضرورة بذل أقصى درجات التفاني في أداء رسالتهم المقدسة في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتحقيق العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها وإعلاء سيادة القانون.

كما أوضح سيادته أنه قد وجَّه مركز التدريب القضائي بالاستمرار في النهج الذي يباشره، مع الاهتمام بالدورات المتخصصة لمعاوني النيابة المنضمين حديثًا في مختلف المجالات القانونية والمعرفية، بما يكفل لهم التسلح بالعلم والمعرفة ليتمكنوا من أداء رسالتهم السامية.

وفي ختام كلمته وجَّه سيادته الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، برئاسة المستشار/ عبد الرؤوف موسى، على ما بذلوه من جهد في تنظيم هذا اللقاء.

والجدير بالذكر أن هذا الحفل يأتي بالتزامن مع مرور واحد وسبعين عامًا على تأسيس هيئة النيابة الإدارية، ذلك الصرح القضائي الذي باشر منذ نشأته رسالته السامية المتمثلة في إرساء مبادئ الحيدة والنزاهة عبر كيان مستقل يتولى التصدي للفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة. ولم يقتصر دور النيابة الإدارية عند هذا الحد، بل امتد ليشمل حماية الموظف العام من أي تعسف أو انحراف قد يتعرض له من جانب رؤسائه، مستندة في ذلك إلى ما تتمتع به من استقلال تام عن السلطة التنفيذية، بما يرسخ دورها المزدوج في صون المال العام وحماية الموظف العام على السواء.