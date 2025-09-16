مدبولي: حريصون على التواصل مع كل الجهات المعنية بخلق وعي الرأي العام في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على التواصل مع كل الجهات المعنية بخلق الوعي للرأي العام في مصر .



وقال مدبولي في كلمته في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، :" حريص على الالتقاء برؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية كي يكون فرصة لتبادل الافكار والرؤى ".



وتابع مدبولي :" هذا اللقاء يعد إحدى اليات التواصل مع جميع الجهات المعنية بخلق الوعي في مصر ".

واكمل مدبولي :" حريص على عقد مؤتمر صحفي أسبوعي بعد اجتماع الحكومة لعرض كل المستجدات والإجابة على كل ما يشغل الرأي العام ".

ولفت مدبولي :" نتواصل مع القطاع الخاص والمفكرين من خلال تواجد لجان استشارية لمجلس الوزراء ".