نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث تفتتح فعاليات البرنامج التدريبي الأول لمشروعات التخرج 2025

افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث بحضور الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي لمركز الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة فعاليات البرنامج التدريبي الأول لمشروعات التخرج 2025 ، والذي ينظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة بمجمع الكليات ببنها ويستمر حتى 18 سبتمبر الجارى.

وحاضر فى البرنامج التدريبي الدكتور محمود زين العابدين رئيس قطاع ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والدكتور رباب يسرى مدير أول قطاع ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والدكتورة داليا مصطفي مدير أول قطاع ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبحضور الدكتور محمد بسيوني مدير وحدة التنمية المستدامة بالجامعة والدكتور سيد شريف مدير وحدة الجودة بكلية التجارة.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن التدريب يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم طلابها في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة أن البرنامج يستهدف طلاب السنوات النهائية (الرابعة والخامسة) للعام الأكاديمي 2025/2026، حيث يتناول موضوع إعداد خطة عمل (Business Plan) بهدف تزويد الطلاب بالمهارات العملية لتحويل مشروعات التخرج إلى مشروعات ريادية قابلة للتنفيذ.

من جانبه، قال الدكتور أيمن سمير أن البرنامج التدريبي تناول عدد من المحاور الأساسية تضمنت : مقدمة حول خطة العمل وأهميتها والفرق بينها وبين نموذج العمل التجاري ، تحديد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمشروع ، الخطة التسويقية: دراسة السوق، المزيج التسويقي، تحليل المنافسين ، الخطة المالية: المبيعات، التكاليف، نقطة التعادل، القوائم المالية ، إعداد المسودة النهائية لخطة المشروع.

وأشار المدير التنفيذي لمركز الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة إلى إن هذا التدريب يمثل خطوة عملية مهمة لمساعدة الطلاب على تحويل أفكار مشروعات التخرج من مجرد دراسات أكاديمية إلى مشروعات ريادية قابلة للتطبيق والتنفيذ في سوق العمل بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب ودعم جهود الدولة في إيجاد حلول ابتكارية للتحديات المجتمعية والتنموية.