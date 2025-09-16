الشباب والرياضة تنظم ورش عمل متخصصة ضمن فعاليات المعسكر الثاني لأندية شباب بريكس بلس

في إطار فعاليات المعسكر الثاني لقادة أندية شباب بريكس بلس بمعسكر القريش في الإسماعيلية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 15 حتى 18 سبتمبر 2025، شهد البرنامج عدداً من الجلسات العامة وورش العمل المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ـ الإدارة العامة لبرلمان الشباب والرياضة، ومكتب مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تنظيم الجلسات وورش العمل يأتي في إطار حرص الوزارة على إكساب الشباب المهارات والمعارف المرتبطة بتجمع بريكس، وإعداد جيل قادر على استيعاب التغيرات الدولية والمشاركة بفاعلية في مختلف المجالات التنموية.

وتضمنت الجلسات العامة محاضرة للدكتورة رشا الخطيب – استشاري التدريب وبناء القدرات – حول تعريف البريكس، كما قدم الدكتور أحمد أبو غزالة – استشاري التدريب وبناء القدرات – جلسة بعنوان جغرافيا بريكس، فيما تحدث الدكتور أحمد مصطفى عبد العظيم – الباحث السياسي والأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ – في جلسة عامة حول القيادة والتأثير، بحضور راندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب.



كما نُفذت ورش عمل تفاعلية تناولت مسارات بريكس في مجالات الصحة والرياضة، التدريب والتعليم، التطوع، التكنولوجيا، وريادة الأعمال، بهدف إكساب المشاركين خبرات عملية وتطبيقية حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب المصري في إطار التجمع.