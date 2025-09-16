قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مدبولي: مخصصات الدعم لا تزال الأكبر ضمن مخصصات الموازنة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاء مفتوحا مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية فى الوقت الراهن، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حيال تلك القضايا. 

وحضر اللقاء كل من المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلمانى، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وانقسم حديث رئيس مجلس الوزراء ــ فى مستهل لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ــ إلى تناول ملفين مهمين، هما: الملف السياسى، والملف الاقتصادي؛ حيث سرد ملخصا للوضع الراهن والموقف السياسى المصرى حيال مختلف القضايا الآنية؛ كما تحدث عن كل ما يتعلق بالوضع الاقتصادى فى مصر، ومختلف المؤشرات المتعلقة بذلك، بما تتضمنه من نمو اقتصادى، ومعدلات التضخم، وسعر الصرف، وغيرها من المؤشرات الأخرى.

كما استعرض رئيس الوزراء ما تم إنجازه فى عدد من الملفات المهمة مثل الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، قائلًا: على صعيد برامج الحماية الاجتماعية، فإن هناك 7 ملايين أسرة مصرية استفادت وتستفيد من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.

وأضاف أنه فيما يتعلق بملف الصحة، فإن مصر كانت من أكبر الدول من حيث معدلات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "سي" واليوم أصبحنا من أقل دول العالم من حيث الإصابة بهذا الفيروس، ونتيجة ذلك حظيت مصر بإعلان منظمة الصحة العالمية كواحدة من أوائل الدول الخالية من فيروس "سي" أو ذات معدلات أقل للإصابة بهذا المرض.

وفى السياق نفسه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الحديث عن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أنه منذ بدء العمل بهذه المبادرة فى عام 2018- 2019، استطاع القطاع الطبى فى مصر إجراء عمليات زراعة كُلى وكبد وعمليات قلب مفتوح وغيرها من التدخلات الجراحية المختلفة لأكثر من 2.8 مليون مواطن مصرى.

وقال رئيس الوزراء: استطعنا ــ بفضل الله ـ تجاوز الأزمة التى خلفها فيروس "كورونا"، كما نجحنا فى مبادرات صحية مختلفة مثل 100 مليون صحة والكشف عن الأمراض غير السارية، ولا تزال الدولة المصرية تعمل على هذه المبادرات.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الحديث عن منظومة التأمين الصحى الشامل، قائلًا إنه بحث أمس مع الدكتور/ خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من المسئولين سُبل الإسراع فى تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث يتم حاليا دراسة إدخال محافظة الإسكندرية مع المرحلة الثانية، قائلًا إنه خلال العامين المقبلين ستشمل مظلة التأمين الصحى الشامل أكثر من ربع السكان فى مصر.

وفى السياق نفسه، قال رئيس الوزراء: أدعو حضراتكم لمراجعة منظومات التأمين الصحى الشامل على مستوى العالم من حيث الوقت المستغرق للتطبيق، وكذا من حيث تكاليفها المالية، مشيرًا إلى أن هناك دولا فشلت فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على الرغم من الإمكانات المالية الكبيرة التى تتمتع بها، مضيفًا: كل هذه أمثلة على المجهود المبذول من أجل تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى.

كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولى عن مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، الذى يعمل على إحداث تغيير جذرى فى شكل الريف المصرى، مشيرًا إلى أنه يتم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء فى المرحلة الثانية، قائلًا أن الدولة المصرية أنفقت المليارات لتنفيذ هذا المشروع.

مدبولى رئيس مجلس الوزراء رؤساء تحرير الصحف الموقف السياسى المصرى التعليم والصحة

